Funcionarios Fed se muestran divididos: mediana prevé un recorte de tasas en 2026

NUEVA YORK, 10 dic (Reuters) - La mayoría de los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos cree que tendrán que recortar las tasas de interés a corto plazo el próximo año, pero están muy divididos en cuanto a la cuantía, con un gran grupo que se opone a cualquier recorte y tres que prevén un alza de tasas.

Y en un movimiento sin precedentes en la historia del gráfico de puntos (un documento que refleja de forma anónima dónde creen los miembros de la Fed que estarán las tasas en los próximos años), seis funcionarios dijeron que no apoyaban ni siquiera el recorte de tasas de un cuarto de punto del miércoles, fijando en el 3,9% el tipo adecuado para finales de 2025.

Tras el recorte del miércoles, el tipo objetivo se sitúa ahora entre el 3,50% y el 3,75%.

La mediana de los responsables de política monetaria de la Reserva Federal para el próximo año es de un nuevo recorte de un cuarto de punto porcentual, igual que la reducción de 25 puntos básicos que esperaban hace tres meses, mostró el miércoles un comunicado del banco central de Estados Unidos.

Pero solo cuatro funcionarios apuntaron a un único recorte de tasas para el próximo año, mientras que otros cuatro esperaban dos rebajas y otros cuatro incluso más.

Siete de los 19 funcionarios de la Fed consideran que los costos de endeudamiento no deberían bajar en absoluto el próximo año, incluidos los tres que ven las tasas más altas a finales de 2026 que ahora, según las proyecciones publicadas el miércoles. (Reporte de Ann Saphir; Editado en español por Javier Leira)