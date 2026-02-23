Funcionarios filipinos reciben un mensaje de "Bienvenido a CHINA" al llegar al mar de China Meridional

Por Karen Lema

ISLA THITU, MAR DE CHINA MERIDIONAL, 23 feb (Reuters) -

Mientras el avión de la Guardia Costera filipina descendía hacia el puesto avanzado más importante estratégicamente del país en el disputado mar de China Meridional, los teléfonos de los pasajeros se iluminaron con una alerta de itinerancia: "Bienvenido a CHINA".

Entre los pasajeros se encontraban la senadora Risa Hontiveros y el portavoz de la Guardia Costera, Jay Tarriela, ambos críticos abiertos de las acciones de Pekín en el mar de China Meridional.

Tras aterrizar el sábado, hablaron con los residentes de la isla para reafirmar que la isla de Thitu "es nuestra", mientras buques de la Guardia Costera china, un barco de la Armada del Ejército Popular de Liberación y algunos barcos pesqueros chinos permanecían a la vista de la costa.

La persistente presencia de China ha alejado a los isleños, que dependen de esas aguas para su sustento, del mar que antes navegaban libremente.

Con solo 37 hectáreas (0,37 km²), la isla de Thitu, rodeada de corales y conocida por los filipinos como Pag-asa, es la más grande y más preciada de las nueve islas que Filipinas controla en el archipiélago de Spratly, situado a 450 kilómetros del continente.

Sus aproximadamente 400 residentes viven modestamente, lejos de las comodidades de la vida urbana. Sin embargo, su tranquila presencia refuerza la reivindicación de soberanía de Filipinas en un momento de creciente presión china.

La visita de Hontiveros y Tarriela, que se produce en un momento en que la retórica de ambas partes se ha agudizado, probablemente atraerá la atención de Pekín y aumentará la tensión en una disputa territorial ya de por sí tensa.

"Nunca renunciaremos al archipiélago de Kalayaan, incluida Pag-asa", dijo Hontiveros a los residentes, en referencia a la parte de las islas Spratly que Manila reclama y administra, incluida Thitu.

Ambos dirigentes han sido señalados repetidamente en declaraciones de la embajada china y en campañas de mensajes en internet, como parte de un esfuerzo más amplio por moldear la narrativa sobre el mar de China Meridional.

El nombramiento por parte de Manila de un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores dedicado a los asuntos marítimos refleja una creciente sensibilidad dentro de las filas del Gobierno a medida que se intensifica la presión física e informativa de China.

"NO TENEMOS MIEDO"

En Pag-asa, la presión de China no es abstracta.

Entre quienes escuchaban a Hontiveros se encontraba Rando Asiado, un pescador de 45 años, que dijo que la presencia prolongada de buques chinos le ha impedido aventurarse a pescar en los ricos caladeros cercanos al arrecife de Subi y a los cercanos Sandy Cays.

"A veces los barcos de la Guardia Costera china nos ahuyentan, por lo que nos vemos obligados a permanecer en un lado de la isla. Y cuando intentamos pescar en el otro lado, los drones chinos nos sobrevuelan", dijo Asiado, que vive en la isla desde 2012.

China reclama la mayor parte del mar de China Meridional, a pesar de que la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya invalidó sus reclamaciones en un fallo de 2016.

A solo 14 millas náuticas de Thitu, el arrecife Subi es una de las siete islas artificiales que China ha construido en las Spratlys para respaldar sus reivindicaciones de soberanía. Algunas islas artificiales están equipadas con misiles tierra-aire, hangares para aviones y pistas de aterrizaje.

Las aproximaciones de la Guardia Costera china se han vuelto tan habituales que los pescadores filipinos ahora lanzan sus redes en aguas menos productivas para evitar enfrentamientos.

Las acciones de China en el mar de China Meridional, que han incluido el uso de cañones de agua y maniobras a corta distancia de los barcos, han provocado colisiones y lesiones a las tripulaciones filipinas.

China ha mantenido que sus acciones son legales y profesionales, y ha acusado a los buques de Manila de invadir su territorio.

"No tenemos miedo porque sabemos que estamos en lo cierto, pero ellos utilizan barcos mientras que nosotros solo tenemos pequeñas embarcaciones. No tenemos ninguna posibilidad, así que, para evitar problemas, simplemente nos alejamos", afirma Ronnie Cojamco, pescador de 51 años.

