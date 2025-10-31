Funcionarios hospitalarios en Gaza dicen que Israel entregó los cuerpos de 30 palestinos

DEIR AL-BALAH, Gaza (AP) — Israel entregó a Gaza los cadáveres de 30 palestinos, según funcionarios sanitarios, un día después de que insurgentes en el sitiado enclave devolvieran los restos mortales de dos rehenes más a Israel.

Funcionarios del hospital Nasser de la ciudad sureña de Jan Yunis confirmaron que recibieron los cuerpos, pero no indicaron en qué estado se encontraban ni los identificaron.

El intercambio es el último indicio de que el frágil acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás sigue adelante, a pesar de los letales ataques de Israel sobre Gaza esta semana.

Hasta el viernes, Israel había devuelto los cuerpos de 195 palestinos a las autoridades en Gaza, sin proporcionar detalles sobre sus identidades. No está claro si corresponden a fallecidos en el ataque insurgente del 7 de octubre de 2023 sobre el sur de Israel, si murieron durante su detención en el país o si fueron encontrados por tropas en la Franja durante la guerra.

Las autoridades sanitarias en Gaza han tenido dificultades para identificar los cadáveres sin acceso a kits de ADN.

En Israel, la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, confirmó el jueves por la noche que los restos devueltos por los insurgentes palestinos correspondían a Sahar Baruch y Amiram Cooper, que fueron capturados durante el asalto que desencadenó la guerra.

Desde el inicio del alto el fuego, Hamás ha devuelto los restos de 17 rehenes, y en la Franja quedan 11 más que serán entregados según los términos del acuerdo.

Baruch se estaba preparando para estudiar ingeniería eléctrica cuando fue capturado en el kibbutz de Be’eri. Su hermano Idan murió en el ataque insurgente. Tres meses después del secuestro, el ejército israelí dijo que Sahar había fallecido durante una misión de rescate fallida. Tenía 25 años.

Cooper era economista y uno de los fundadores del kibbutz de Nir Oz. Fue capturado junto con su esposa, Nurit, que quedó libre 17 días después. En junio de 2024, funcionarios israelíes confirmaron que había sido asesinado en Gaza. Tenía 84 años.

Expira el plazo para retirada de Hamás, según funcionario de EEUU

Un alto funcionario de Estados Unidos dijo que, en mensajes transmitidos a Hamás por Egipto y Qatar el miércoles, se dijo al grupo que sus combatientes que continúan en la zona amarilla tenían 24 horas para abandonarla o enfrentarían ataques israelíes.

El plazo expiró el jueves, después de lo cual el funcionario dijo que “Israel aplicará el alto el fuego y atacará objetivos de Hamas detrás de la línea amarilla”.

El funcionario habló bajo condición de anonimato para discutir conversaciones diplomáticas privadas.

El alto el fuego, que comenzó el 10 de octubre, tiene como objetivo poner fin a una guerra que, con diferencia, es la más letal y destructiva de las que se han librado entre Israel y Hamas.

Comenzó tras el ataque insurgente comandado por Hamas sobre Israel en octubre de 2023, en el que unas 1200 personas murieron y 251 más fueron tomadas como rehenes.

En los dos años transcurridos desde entonces, la ofensiva militar israelí se ha cobrado la vida de más de 68.600 palestinos en Gaza, según el Ministerio de Salud, que no distingue entre víctimas civiles y combatientes. El ministerio, que forma parte del gobierno dirigido por Hamas y está compuesto por profesionales médicos, mantiene registros detallados que son considerados fiables por expertos independientes. Israel, a quien algunos críticos internacionales han acusado de cometer genocidio en la Franja, ha cuestionado las cifras pero no ofreció su propio conteo.

___

Frankel informó desde Jerusalén. El periodista de The Associated Press Matthew Lee en Washington contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.