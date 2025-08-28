Funcionarios japoneses se disculpan en la tumba de un detenido injustamente que murió de cáncer

TOKIO (AP) — La policía y fiscales en Japón tomaron esta semana la inusual medida de ofrecer una disculpa, flores y reverencias profundas en la tumba de un hombre acusado injustamente que murió de cáncer sin recibir el tratamiento adecuado debido a una detención prolongada.

Se estaban disculpando con Shizuo Aishima, uno de los tres ejecutivos de la empresa de maquinaria Ohkawara Kakohki con sede en Yokohama, cerca de Tokio, que fueron arrestados y acusados injustamente en 2020 por la exportación no autorizada de equipos industriales sensibles.

Aishima, quien estaba a cargo del diseño y desarrollo, fue diagnosticado con cáncer de estómago estando detenido. Su abogado presentó solicitudes de fianza ocho veces con la esperanza de que Aishima recibiera la atención médica adecuada, pero todas fueron denegadas.

Finalmente, Aishima fue enviado a un hospital externo, pero ya era demasiado tarde para el tratamiento. Murió en febrero de 2021 a los 72 años, cinco meses antes de que los fiscales retiraran los cargos en su contra y en contra de otros dos ejecutivos de la empresa.

“Nos disculpamos profundamente por nuestra investigación y arresto ilegales”, dijo Tetsuo Kamata, subdirector general del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio.

Hiroshi Ichikawa, subdirector de la Fiscalía del Distrito de Tokio, también rezó en la tumba de Aishima. Reconoció que su injusta negativa a las solicitudes de fianza le privó de oportunidades para recibir tratamiento médico. “Lo sentimos mucho”.

Los cargos contra Aishima y otros dos, el presidente de la empresa Masaaki Okawa y un exdirector, Junji Shimada, se derivaron de su exportación de secadores por aspersión, una máquina que puede convertir líquidos en polvo. La policía alegó que era capaz de producir agentes biológicos.

Los funcionarios de la empresa negaron consistentemente que su equipo estuviera sujeto a restricciones de exportación. Los fiscales finalmente abandonaron su caso en julio de 2021, diciendo que había dudas sobre si había alguna ilegalidad involucrada.

En septiembre de 2021, la empresa presentó una demanda por daños contra el gobierno metropolitano de Tokio y el gobierno central. En junio, el Tribunal Superior de Tokio determinó que los arrestos y la acusación de los tres ejecutivos fueron ilegales, ordenando al gobierno de Tokio y al estado que les pagaran daños por un total de 166 millones de yenes (US$1,12 millones).

La decisión llegó un año después de la absolución del preso en el corredor de la muerte con más tiempo en Japón, Iwao Hakamada, quien fue condenado injustamente por un cuádruple asesinato en 1966.

“Acepto su disculpa, pero nunca podré perdonarlos”, expresó la esposa de Aishima a los funcionarios en la tumba.

Les contó que Aishima le dijo que no entendía por qué enfrentaba un trato tan injusto.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.