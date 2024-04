Funcionarios médicos: Cuatro trabajadores de World Central Kitchen mueren por ataque israelí en Gaza

DEIR AL BALAH, Franja de Gaza (AP) — Funcionarios médicos de Gaza aseguran que un aparente ataque aéreo israelí cobró la vida de cuatro trabajadores extranjeros de la organización humanitaria World Central Kitchen y de su conductor palestino después de que ayudaron a distribuir alimentos y otros suministros en el norte de Gaza.

Imágenes mostraban los cinco cadáveres en el Hospital Mártires de Al-Aqsa del poblado de Deir al Balah, en el centro de la Franja de Gaza. Varios de los cuerpos aún portaban equipo de protección con el logotipo de la organización. Personal del hospital mostró los pasaportes de tres de los fallecidos, quienes eran de Reino Unido, Australia y Polonia. De momento se desconoce la nacionalidad del cuarto trabajador humanitario.

El vehículo en el que viajaban recibió el impacto de un ataque israelí inmediatamente después de cruzar desde el norte de Gaza luego de ayudar a distribuir la ayuda que había llegado horas antes a bordo de una embarcación procedente de Chipre, indicó a The Associated Press Mahmoud Thabet, paramédico de la Media Luna Roja Palestina que fue parte del equipo que llevó los cuerpos al hospital. No se pudo confirmar de manera independiente la fuente del ataque, y las fuerzas armadas israelíes no respondieron a solicitudes de comentarios.

Los barcos de ayuda que atracaron el lunes traían alrededor de 400 toneladas de alimentos y suministros en un cargamento que fue organizado por los Emiratos Árabes Unidos y World Central Kitchen, la organización que fue fundada por el reconocido chef José Andrés. El mes pasado, una embarcación descargó 200 toneladas de ayuda como parte de una prueba. Las fuerzas armadas israelíes estuvieron involucradas en la coordinación de ambas entregas.

Estados Unidos ha calificado la nueva ruta marítima como otra manera de entregar ayuda urgente al norte de Gaza, en donde varios cientos de palestinos enfrentan una inanición inminente tras haber sido aislados del resto del territorio por las fuerzas israelíes. Israel ha prohibido que la UNRWA, la principal agencia de Naciones Unidas en Gaza, participe en las entregas de asistencia en el norte, y otros grupos humanitarios aseguran que enviar caravanas de camiones al norte del territorio resulta demasiado peligroso debido a que las fuerzas armadas no garantizan un paso seguro.

Magdy informó desde El Cairo y Goldenberg desde Tel Aviv. Jerusalén.