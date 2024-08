Funcionarios palestinos: Ataque israelí contra escuela en Ciudad de Gaza deja al menos 80 muertos

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Un ataque aéreo israelí que impactó en la madrugada del sábado una escuela convertida en albergue en Gaza mató al menos a 80 personas e hirió a cerca de 50 más, informaron las autoridades de salud palestinas, en uno de los ataques más letales en la guerra que libran Israel y el grupo insurgente Hamás desde hace 10 meses.

Fue el más reciente de lo que la oficina de derechos humanos de la ONU llamó “ataques sistemáticos a escuelas” por parte de Israel, con al menos 21 desde el 4 de julio que han dejado cientos de muertos —incluyendo mujeres y niños.

“Para muchos, las escuelas son el último recurso para encontrar refugio”, afirmó tras el ataque del sábado.

El ejército israelí reconoció que atacó la escuela Tabeen en el centro de la ciudad de Gaza, argumentando que impactó un centro de comando de Hamás en una mezquita en su complejo y mató a 19 combatientes de Hamás y la Yihad Islámica. Izzat al-Rishq, un alto funcionario de Hamás, negó que hubiera milicianos en la escuela.

El ejército de Israel también cuestionó el número de víctimas, señalando que las “municiones precisas” utilizadas “no pueden causar la cantidad de daño que informa” el gobierno dirigido por Hamás. Sostuvo que las medidas que tomó para limitar el riesgo para los civiles incluían el uso de una “pequeña ojiva”, vigilancia aérea e información de inteligencia.

Los muros de la planta baja del enorme edificio volaron. Fragmentos de hormigón y metal retorcido yacían sobre el suelo empapado de sangre. Los cadáveres, algunos envueltos en mortajas manchadas de sangre, fueron colocados hombro con hombro en tumbas improvisadas, dejando espacio para más.

Fadel Naeem, director del hospital al-Ahli de la Ciudad de Gaza, dijo a The Associated Press que el centro recibió 70 cadáveres de fallecidos en el operativo y miembros de al menos 10 personas más. Otras 47 personas resultaron heridas, reportó el Ministerio de Salud de Gaza.

Según Naeem, algunos de los heridos presentaban quemaduras graves y muchos sufrían amputaciones.

“Recibimos algunos de los heridos más graves que nos hemos encontrado en la guerra”, añadió.

El ataque se produjo, sin previo aviso, antes del amanecer, mientras la gente rezaba en una mezquita dentro de la escuela, contó Abu Anas, un testigo que participó en las labores de rescate.

“Había gente orando, había gente lavando y gente durmiendo en el piso de arriba, incluyendo niños, mujeres y ancianos”, añadió. “El misil cayó sobre ellos sin previo aviso. El primer misil y el segundo. Los sacamos en pedazos”.

Tres proyectiles atravesaron la escuela y la mezquita ubicada dentro, donde alrededor de 6.000 desplazados se refugiaban de la guerra, dijo Mahmoud Bassal, vocero de los rescatistas de Defensa Civil, que operan bajo el gobierno de Hamás.

Muchas de las víctimas mortales eran mujeres y niños, afirmó.

Un operador de cámara que trabaja para la AP dijo que un misil parecía haber penetrado el piso de las aulas hasta la mezquita de abajo y explotó.

La ONU había dicho anteriormente que, hasta el 6 de julio, 477 de las 564 escuelas de Gaza habían sido impactadas o dañadas directamente en la guerra. Muchas de las escuelas servían de refugio, según el informe, que añade que Israel tiene el deber, según el derecho internacional, de proporcionar refugio seguro a los desplazados.

“No hay justificación para estas masacres”, afirmó el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, en X en referencia a estas operaciones contra las escuelas.

El ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, se dijo “horrorizado”. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia calificó de “intolerable” el reciente número de víctimas civiles en los ataques israelíes contra escuelas.

Estados Unidos señaló que estaba profundamente preocupado por los informes de civiles asesinados.

“Siguen muriendo y resultando heridos demasiados civiles”, dijo en un comunicado el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Sean Savett.

Israel ha culpado a Hamás de la muerte de civiles en Gaza, afirmando que el grupo pone en peligro a los no combatientes al usar escuelas y vecindarios residenciales como base para sus operaciones y ataques.

La oficina de derechos humanos de la ONU reconoció que colocar combatientes con civiles es una violación del derecho internacional humanitario, pero que Israel también debe cumplir con los principios de precaución y proporcionalidad de la ley.

El ataque se produjo mientras mediadores de Estados Unidos, Qatar y Egipto renovaban su presión para que los dos bandos alcancen un acuerdo de alto el fuego que pueda ayudar a calmar las tensiones en la región luego del asesinato del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, en Teherán y de un alto cargo de la milicia libanesa Hezbollah en Beirut.

Egipto, que comparte frontera con Gaza y es un mediador clave, indicó que el ataque a la escuela mostraba que Israel no tiene intención de pactar un alto el fuego ni de parar la guerra. La vecina Jordania también condenó el ataque, calificándolo de “flagrante violación” del derecho internacional.

La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, al hablar con los periodistas que viajaban con ella a Phoenix, Arizona, el sábado, dijo sobre el ataque israelí en Gaza: “Una vez más, han muerto demasiados civiles”.

“Israel tiene derecho a perseguir a los terroristas que son Hamás”, afirmó. “Pero como he dicho muchas, muchas veces, creo que también tiene la importante responsabilidad de evitar víctimas civiles”.

Presionada por el hecho de que tales comentarios han hecho poco para reducir el número de civiles asesinados en Gaza en los últimos meses, Harris dijo: “En primer lugar —y el presidente y yo hemos estado trabajando en esto las 24 horas del día— necesitamos que los rehenes sean liberados”.

“Necesitamos un acuerdo sobre rehenes y un alto el fuego”, sostuvo. “Y no puedo enfatizar eso lo suficiente. Es necesario hacerlo. El acuerdo debe concretarse, y debe cerrarse ahora”.

El viernes en la noche, dos ataques aéreos separados mataron a al menos 13 personas, incluyendo tres menores y siete mujeres, en el centro del territorio, dijeron fuentes hospitalarias. Un reportero de la AP contó los cuerpos en el hospital Mártires de al-Aqsa de la ciudad de Deir al-Balah.

Uno de los ataques, que alcanzó una vivienda en el campo de refugiados de Nuseirat, causó siete decesos, todos de mujeres menos uno, agregaron. El otro impactó en una casa en Deir al-Balah y mató a otras seis personas, entre las que había una mujer y tres menores, apuntó el hospital.

La ofensiva militar de Israel en Gaza ha matado a más de 39.790 palestinos y deja más de 92.000 heridos, de acuerdo con el Ministerio de Salud gazatí. La guerra fue provocada por un ataque de Hamás el 7 de octubre, cuando combatientes palestinos asaltaron el sur de Israel, mataron a unas 1.200 personas y tomaron a otras 250 como rehenes.

Más de 1,9 millones de los 2,3 millones de personas que vivían en Gaza antes de la guerra se han visto obligados a abandonar sus hogares, huyendo repetidas veces a otras partes del territorio para escapar de ofensivas. La mayoría están hacinados ahora en campamentos ubicados en una zona de unos 50 kilómetros cuadrados (19 millas cuadradas) a lo largo de la costa del sitiado enclave palestino.

Magdy reportó desde en El Cairo, Egipto. El periodista de The Associated Press Will Weissert contribuyó a este despacho desde Washington.

