Funcionarios panameños registran oficinas de CK Hutchison: medios locales

CIUDAD DE PANAMÁ, 26 feb (Reuters) - Funcionarios del Ministerio Público panameño registraron el jueves las oficinas de Panamá Ports Company (PPC), una subsidiaria de CK Hutchison, según reportes de medios locales, luego de que el gobierno del istmo retiró una concesión para operar dos puertos cerca del Canal de Panamá a la firma hongkonesa.

El lunes, el gobierno panameño aprobó dos contratos por los que la filial de Maersk, APM Terminals Panamá, y Terminal Investment Limited (TiL), el brazo portuario de MSC, operarán temporalmente las dos terminales en la nación centroamericana que le fueron retiradas a PPC a fines de enero tras declararse inconstitucional el convenio por el que le fueron concesionadas.

CK Hutchison no estuvo inmediatamente disponible para responder a una solicitud de comentarios. La presidencia de Panamá, la Autoridad Marítima del país (AMP) y el Ministerio Público no respondieron a una solicitud de comentarios.

La decisión de entregar los contratos por hasta 18 meses para mantener la continuidad de los puertos se dio horas después de publicarse el fallo de la Corte Suprema de Panamá que anuló las dos concesiones portuarias clave a PPC, que había operado durante más de dos décadas a uno y otro extremo del Canal de Panamá.

El fallo de enero se produjo en medio de la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China por las rutas comerciales globales y representa una victoria para Washington.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha presionado para limitar la influencia china en el Canal de Panamá, por el que transita aproximadamente el 5% del comercio marítimo mundial.

(Reporte de Elida Moreno en Ciudad de Panamá y Diego Oré en Ciudad de México)