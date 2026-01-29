Funcionarios saudíes e israelíes visitan Washington para discutir posibles ataques contra Irán: Axios

29 ene (Reuters) -

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió esta semana a altos funcionarios de defensa e inteligencia de Israel y Arabia Saudita para mantener conversaciones sobre Irán, en un momento en que el mandatario evalúa la posibilidad de lanzar ataques militares, según informó Axios el jueves, citando a personas conocedoras del asunto.

Reuters no pudo verificar de inmediato la información. La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

La incertidumbre sobre la posibilidad de una acción militar en Irán persiste después de que Trump dijo la semana pasada que una "armada" se dirige hacia el país, aunque espera no tener que utilizarla.

Los israelíes viajaron a Washington para compartir información de inteligencia sobre posibles objetivos dentro de Irán, mientras que los funcionarios saudíes trataron de ayudar a evitar una guerra regional más amplia presionando para que se llegue a una solución diplomática, según el informe de Axios.

El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman dijo al presidente iraní, Masoud Pezeshkian, que Riad no permitirá que su espacio aéreo o su territorio se utilicen para acciones militares contra Teherán, según informó la agencia estatal de noticias SPA a principios de esta semana.

(Reporte de Devika Nair en Bangalore; editado en español por Carlos Serrano)