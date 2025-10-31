Fundación Amancio Ortega entrega a la Xunta la residencia de O Bertón en Ferrol, tras invertir 31 millones

FERROL, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Fundación Amancio Ortega ha hecho entrega este viernes a la Xunta de la residencia de O Bertón de Ferrol, construida, equipada y financiada íntegramente por la entidad presidida por Flora Pérez Marcote.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, acompañado por la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, han participado en el acto de entrega, en la que se han dado cita algunos de los directivos de la entidad, como su presidenta.

El vicepresidente de la Fundación Amancio Ortega, José Arnau Sierra, ha confirmado que la residencia de Ferrol es la quinta de las siete proyectadas en el convenio firmado en 2019, y representa una de las mayores inversiones de la entidad, superando los 31 millones de euros.

La residencia está diseñada para atender a más de 120 personas.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha expresado su agradecimiento a la Fundación por convertir una "apuesta ambiciosa que parecía un poco utópica" en una "feliz realidad" por quinta vez consecutiva.

Rueda ha destacado la "enorme calidad" y calidez de las instalaciones y se ha comprometido a licitar "tan pronto como sea posible", ya el próximo lunes, el sistema de gestión para que el centro, con capacidad para 120 mayores, entre en funcionamiento.

El presidente autonómico ha recordado el "proyecto estratégico" iniciado hace ocho años para crear 800 nuevas plazas en residencias públicas y subrayó la prioridad presupuestaria de la Xunta: "Volvemos a dedicar en los presupuestos de la Xunta de Galicia a la política social un crecimiento de más del doble del crecimiento medio de la Xunta", ha sostenido.

IMPACTO ECONÓMICO E INTEGRACIÓN

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela (PP), ha calificado el día como "histórico" para la ciudad y ha agradecido la contribución de la Fundación, señalando que el edificio es "mucho más que un edificio, esto es un lugar de encuentro, un lugar de solidaridad".

El vicepresidente de la Fundación Amancio Ortega, José Arnau Sierra, ha añadido que una residencia de estas características tiene también un impacto económico relevante, generando un empleo equivalente al de una mediana empresa, con más de 120 puestos de trabajo.

El edificio está ubicado en una parcela grande con un jardín de 6500 metros cuadrados.

La Fundación Amancio Ortega ha entregado ya las residencias de Santiago, Lugo, Pontevedra y A Coruña, a la que se une ahora Ferrol, restando por hacerlo la de Ourense y Vigo, ya que este proyecto se desarrollará en las siete principales ciudades de Galicia.