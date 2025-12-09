Fundación Arco premia a las galerías Juan Antonio Pérez Simón, Laurent Dumas, Gabriel Calpasoro y Macba Studio

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Fundación ARCO ha otorgado los Premios 'A' al Coleccionismo que este año han reconocido a las colecciones de Juan Antonio Pérez Simón --Premio 'A' Helga de Alvear--; Laurent Dumas --Premio 'A' Colección Internacional--; Gabriel Calparsoro --Premio 'A' Colección Privada Nacional- y MACBA Studio --Premio 'A' Coleccionismo Joven--.

En esta 30ª edición, la Fundación ARCO ha concedido estos galardones que reconocen el valor artístico de los fondos de coleccionistas e instituciones, así como su labor en el apoyo a la difusión del arte contemporáneo.

El acto de entrega de los premios tendrá lugar el 3 de marzo en el Museo Reina Sofía de Madrid donde a continuación se celebrará la tradicional cena de la Fundación ARCO, con la colaboración de Cartier, destinada a recaudar fondos para la adquisición de obras en ARCOmadrid 2026 para su colección, alojada actualmente en CA2M Museo Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid.

La Colección Pérez Simón comprende más de 4.000 obras de pintura, escultura y dibujo además de numerosas piezas de artes decorativas. Hoy, es uno de los acervos privados más relevantes del mundo. Atesora también una biblioteca que reúne más de 50.000 volúmenes, con un fondo documental que sirve de sustento a la propia Colección.

La colección se articula desde los maestros antiguos, con obras datadas desde la baja Edad Media e inicios del Renacimiento europeo y hasta finales del siglo XVIII. Destaca la pintura italiana con autores como Spinello Aretino, Benvenuto di Giovanni, Canaletto, Tiepolo, Bronzino o Veronese, junto a un importante conjunto flamenco y holandés del siglo XVII. Reúne igualmente a los grandes maestros de la pintura novohispana como Rodríguez Juárez, Miguel Cabrera, José de Páez, José de Alcíbar o Manuel de Arellano.

Destaca también por su fondo de arte británico del siglo XIX, considerado el más relevante fuera del Reino Unido, con obras de Alma-Tadema, Leighton, Poynter, Long y figuras clave del prerrafaelismo como Waterhouse, Millais, Rossetti o Burne-Jones.

En pintura francesa, conviven la tradición académica -Bouguereau, Gérôme, Cabanel- y la modernidad impresionista con piezas de Pissarro, Monet, Renoir, Degas y Sisley. En el apartado de arte español reúne obras desde el siglo XVI hasta el XX, con nombres esenciales como El Greco, Murillo, Ribera, Goya, Sorolla, Picasso, Dalí, Miró, Saura, Tàpies, Barceló o Genovés.

Las vanguardias históricas y el arte contemporáneo también ocupan un lugar central, desde Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Chagall, Munch, Man Ray y Kandinsky hasta Rothko, Pollock, de Kooning, a los que se suman Warhol, Lichtenstein, Calder, Kapoor y Gormley. La colección presta especial atención al arte latinoamericano -con Frida Kahlo, Izquierdo, Carrington, Varo, Lam, Matta, Botero o Soto- y se ha enriquecido recientemente con la incorporación de creadores chinos como Zeng Fanzhi, Zhang Xiaogang, y japoneses como Murakami y Yoshitomo Nara.

LAURENT DUMAS

La colección de Laurent Dumas, formada a lo largo de más de dos décadas, se ha consolidado como un referente imprescindible para comprender la evolución del arte en Francia desde los años sesenta hasta hoy. Entre los artistas más destacados figuran obras de Jean-Michel Alberola, Erik Dietman, Fabrice Hyber, Annette Messager o Jean-Pierre Pincemin, así como artistas fundamentales que han marcado en Francia las primeras décadas del nuevo siglo como Adel Abdessemed, Dove Allouche, Nina Childress, Hélène Delprat, Damien Deroubaix, Bruno Perramant, Georges Tony Stoll o Claire Tabouret. La colección incorpora igualmente creadores internacionales establecidos en Francia, como Barthélémy Toguo, Ulla von Brandenburg o Thomas Hirschhorn.

Dumas ha mantenido un compromiso con el apoyo a jóvenes artistas, adquiriendo obras significativas y reforzando esta labor desde 2014 a través de la beca Bourse Révélations Emerige. Su implicación se amplía ahora con la próxima apertura, en otoño de 2026, del centro de arte contemporáneo Pointe des Arts, en Île Seguin, un proyecto destinado a potenciar la proyección y difusión de esta escena francesa en diálogo con artistas internacionales.

En cuanto a la Colección Calparsoro está conformada por alrededor de 170 obras y reúne fotografía, escultura, pintura y videocreación que reflejan un enfoque internacional marcado por el interés en discursos sociales y políticos, así como por la experiencia vital del coleccionista fuera de España.

La fotografía ocupa un lugar destacado con piezas de Nan Goldin, Zoe Leonard, Wolfgang Tillmans, Peter Hujar, Ana Mendieta, Carrie Mae Weems o Arthur Jafa. La escultura incorpora obras de Isa Genzken, Kara Walker, Cameron Rowland, Huma Bhabha, Mónica Mays, Lucía Bayón, Andra Ursuta, Carol Bove o Rachel Whiteread. En el ámbito pictórico, incluye trabajos de Adam Pendleton, Ellen Gallagher, Theaster Gates, Lorna Simpson, Glenn Ligon, Louis Fratino, Manuela Solano, o Portia Zvavahera, mientras que la videocreación crece de forma constante con aportaciones de Isaac Julien, Barbara Hammer, Tourmaline o P. Staff.

Recientemente se ha constituido la Fundación Calparsoro con el fin de activar la colección a través de colaboraciones con instituciones públicas y privadas e impulsar proyectos de filantropía. El próximo marzo, presentará, por primera vez en España, la instalación de Isaac Julien "Once Again (Statues Never Die)", en presencia del artista y con la colaboración del Museo Lázaro Galdiano.

MACBA STUDIO, PREMIO 'A' COLECCIONISMO JOVEN

MACBA Studio se ha consolidado como una plataforma pionera de jóvenes mecenas comprometidos con el arte contemporáneo y su papel transformador. Dirigido a personas de hasta 35 años, el proyecto fomenta el coleccionismo emergente y construye una comunidad activa que entiende el arte como una herramienta capaz de generar pensamiento crítico, inspirar nuevas miradas y abrir otras formas de comprender el presente.

El grupo reúne a jóvenes que inician su camino en el coleccionismo y a otros con mayor trayectoria, todos vinculados por su compromiso con el museo y con el ecosistema artístico local, nacional e internacional. Gracias a sus aportaciones, los integrantes del grupo contribuyen directamente al crecimiento de la Colección del museo y refuerzan la misión de la Fundació MACBA de enriquecer el patrimonio artístico, apoyar el tejido de galerías y promover la educación en arte contemporáneo.

MACBA Studio ha contribuido a recientes adquisiciones de obras de artistas como Teresa Solar, Thomias Radin, María Teresa Hincapié, Esther Ferrer, o Iñaki Bonillas. Las obras no solo enriquecen el fondo artístico del museo, sino que también representan un modelo de mecenazgo joven e implicado, que se vincula con la ciudad de Barcelona y con los retos del arte actual. A ellas se suman compras realizadas individualmente por algunos miembros durante ferias como ARCO, reforzando el compromiso personal con un coleccionismo responsable.