Fundación Gates afirma que no realizó ningún pago a Epstein

11 feb (Reuters) -

La Fundación Gates afirmó el miércoles que no realizó ningún pago al fallecido delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein ni lo contrató en ningún momento, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara correos electrónicos que incluían comunicaciones entre el financista y personal de la entidad.

"Basándose en las afirmaciones de Epstein de que podía movilizar importantes recursos filantrópicos para la salud y el desarrollo mundial, un pequeño número de empleados de la fundación interactuó con Epstein para tratar de asegurar esta posible financiación", afirmó la fundación en un comunicado.

"En última instancia, la fundación no llevó a cabo ninguna colaboración con Epstein y nunca se creó ningún fondo", añadió. (Reporte de Kanjyik Ghosh en Barcelona; Editado en español por Javier Leira)