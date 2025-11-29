Fundación Integra lanza una campaña para visibilizar la importancia del trabajo para las víctimas de violencia de género

MADRID, 29 Nov. 2025 (Europa Press)

Fundación Integra ha puesto en marcha una campaña de sensibilización para recordar que la violencia de género no termina hasta que las mujeres logran recuperar su autonomía económica, emocional y social, por lo que, como recuerdan, el empleo es el motor que permite ese cambio.

Un total de 35 grandes empresas se han unido a esta iniciativa para reafirmar su compromiso de seguir apostando por la integración y el futuro de mujeres que solo quieren volver a ser las dueñas de sus vidas, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado esta semana.

Según un estudio de la entidad, 8 de cada 10 mujeres víctimas creen que tener un trabajo es la clave para romper definitivamente con su agresor. Fundación Integra subraya que ha logrado 8.400 empleos para mujeres que, gracias a su trabajo, han empezado una vida libre junto a sus hijos.

Según la Macroencuesta de violencia contra la Mujer del Ministerio de Igualdad, en España, el 14,4% de las mujeres de 16 años o más ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de una pareja a lo largo de su vida, lo que se traduce en casi tres millones de mujeres.

Para ayudar a estas mujeres, Fundación Integra colabora con 180 entidades sociales especializadas en atención primaria a mujeres víctimas de maltrato para llevar a cabo un modelo que ha demostrado ser un factor determinante para que mujeres en situación de extrema vulnerabilidad accedan a un trabajo y a un futuro lejos de la violencia.

Este modelo de intervención integral, basado en 24 años de experiencia, se basa en itinerarios personalizados de empleabilidad, orientados a detectar las capacidades de cada mujer y reforzar su autoestima; formación prelaboral y digital, impartida por profesionales voluntarios de empresas que brindan herramientas para el mercado laboral actual; acompañamiento emocional y laboral, fundamental para fortalecer la autonomía y recuperar la confianza; y bolsas de empleo y oportunidades laborales, a través de empresas colaboradoras.

Este 2025, más de 80 compañías colaboraron con Fundación Integra contratando mujeres víctimas de violencia e impulsando programas de voluntariado corporativo centrados en formación prelaboral, orientación y mentoring.

"Llegué rota, sin recursos y con miedo. Hoy tengo un empleo, independencia económica y, por primera vez, un futuro para mis hijos y para mí", relata Miriam, una de las mujeres que este año ha encontrado trabajo gracias a Fundación Integra.