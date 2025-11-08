Fundación Madrina pide cambio legal que dé prioridad a la adopción nacional ante el número de menores tutelados por CCAA

MADRID, 8 Nov. 2025 (Europa Press) -

Fundación Madrina ha reclamado un cambio legal para dar prioridad a la adopción nacional con el fin de "dar futuro a los más de 50.000 niños bajo protección en España". En el marco del Día Mundial de la Adopción, que se celebra este domingo, la organización ha recordado que 23.209 menores viven institucionalizados en centros, una cifra que, en su opinión, "evidencia el fracaso del modelo actual".

Ante estos datos, la fundación, a través de su presidente Conrado Giménez, ha incidido la necesidad "urgente" de una reforma legislativa que priorice el acogimiento familiar y, sobre todo, facilite la adopción nacional semiabierta como solución real para garantizar el derecho de cada niño a crecer en una familia.

La permanencia prolongada en centros tiene "consecuencias devastadoras", ha alegado Fundación Madrina. "Hay estudios, como uno realizado en Argentina, que indican que hasta el 80% de la población reclusa procede de menores institucionalizados. La cárcel se convierte en otra 'institución' para quienes no aprendieron a vivir en familia", ha alertado Conrado Giménez. En su opinión, "la solución real está en la adopción, pero en España el sistema burocrático la bloquea".

"Mientras más de 50.000 niños esperan en España", la ONG ha recordado que las familias españolas "se ven abocadas a largos procesos internacionales". "Miles de familias esperan entre 5 y 10 años y gastan hasta US$25.000 para adoptar fuera", ha denunciado Giménez.

Ante esta situación, Fundación Madrina propone una reforma legal hacia la adopción semiabierta. "Este modelo permitiría a la madre biológica, que se plantea el aborto o el abandono por falta de recursos, entregar a su hijo en adopción participar en la elección de la familia manteniendo la confidencialidad pero respetando su voluntad", argumentan.