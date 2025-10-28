Fundación Madrina prevé entregar 300 toneladas de ayuda a 20.000 familias vulnerables un año después de la dana

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

Fundación Madrina ha entregado 300 toneladas de ayuda a 20.000 familias en situación de "extrema vulnerabilidad" cuando se cumple un año de la DANA. Según la organización, actualmente, miles de familias siguen sin "poder levantar cabeza, ya que no se les ha considerado damnificadas de la DANA, pero sí han sido golpeadas en sus trabajos, vehículos, casas y negocios".

"Todo el dinero se lo han gastado en reparar sus viviendas y ya no les queda para sobrevivir", sostiene la entidad social que ha denunciado como "la lenta burocracia administrativa y las necesarias ayudas del Estado todavía no han llegado". Por ello, "Madrina actualmente les está distribuyendo fruta y verdura fresca, además de carne".

Para combatir esta "crisis silenciosa", la Fundación Madrina ha lanzado un plan con tres ejes principales: un objetivo de impacto para cubrir la alimentación básica de las 20.000 familias vulnerables durante un año completo; la expansión de la red previendo ampliar sus 7 puntos de abastecimiento actuales a un total de 20 puntos de distribución en más de 20 localidades diferentes afectadas; y la alimentación de calidad, con la entrega semanal de alimentos frescos, incluyendo fruta, verdura y proteínas (pollo/carne), beneficiando actualmente a cerca de 1100 familias en los municipios más afectados, como Torrent, La Torre, Catarroja, Benetússer, Alfafar, y Montserrat.

La ayuda entregada hasta la fecha asciende a más de 30 toneladas de alimentos frescos y carne repartidas entre los damnificados, y se prevé movilizar y entregar en las zonas afectadas de Valencia más de 300 toneladas en el próximo año, con el objetivo de alcanzar a los 20.000 damnificados detectados.