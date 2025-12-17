Fundación Mapfre hará 13 muestras en Madrid y Barcelona con Anders Zorn, Helen Levitt o mujeres prerrafaelistas en 2026

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) - Fundación Mapfre ha anunciado este miércoles su programación expositiva para 2026, con un total de trece exposiciones entre sus salas de Madrid y Barcelona, entre las que destacan, entre otros, Anders Zorn, Helen Levitt o mujeres prerrafaelitas desconocidas para el gran público.

Como han detallado fuentes de la fundación a Europa Press, la idea es que las exposiciones programadas visiten las dos ciudades, una propuesta muy demandada por los propios visitantes, cuyo perfil está alejado del turista, ya que son en su mayoría residentes locales. En lo que va de 2025, las exposiciones de las dos ciudades han reunido a cerca de 390.000 visitantes.

En Madrid, el año comenzará con una muestra de pintura, centrada en el arte de finales del siglo XIX y principios del XX, y con otra dedicada a una de las mujeres más relevantes en la historia de la fotografía del siglo XX: Helen Levitt.

La primera cita del año será 'Anders Zorn. Recorrer el mundo, recordar la tierra', una muestra sobre el artista sueco del período de entre siglos y se consolidó también, gracias a su virtuosismo técnico, como uno de los creadores con mayor prestigio en Europa y Estados Unidos.

El recorrido expositivo presenta una interesante y completa panorámica del conjunto de su obra: desde sus primeras acuarelas, sus viajes de formación y su posterior establecimiento en París -donde fue uno de los protagonistas del triunfo de la pintura naturalista- hasta su retorno a Suecia en 1896 y sus viajes por el continente americano. Se incluye también su producción española, con obras realizadas en Sevilla, Cádiz y Granada, así como otras piezas que testimonian su amistad con Joaquín Sorolla o Ramón Casas.

De forma paralela, en las Salas del Paseo de Recoletos, podrá contemplarse la obra de Helen Levitt (Nueva York, 1913-2009) que, durante más de seis décadas, halló inspiración en la espontaneidad de la vida urbana. La artista se centró en la fotografía de calle y sintió una especial fascinación por los niños en sus juegos. También observó con agudeza a adultos y ancianos, captando con gran empatía y sensibilidad los gestos, movimientos y emociones de las personas, así como la complejidad, los miedos y las alegrías de la existencia.

Se trata de la primera retrospectiva organizada a partir de los archivos de la fotógrafa, recientemente accesibles a los investigadores. El recorrido abarca toda su trayectoria e incluye su estancia en México en 1941 así como la incorporación del color partir de la década de 1950 y como varias obras hasta ahora inéditas.

Ambas muestras se abrirán al público el 19 de febrero hasta el 17 de mayo. A partir del 6 de junio, también en Madrid, se podrán contemplar las fotografías de Richard Avedon y Alejandro Cartagena.

Durante cinco años, Richard Avedon (Nueva York, 1923-San Antonio, Texas, 2004) retrató a mineros, vaqueros, feriantes o vendedores, solos o en pequeños grupos, contra un fondo blanco con el fin de realzar sus rasgos, posturas y expresiones. El resultado fue una representación del territorio y sus pobladores que se diferenciaba notablemente de las imágenes tradicionales que idealizaban la leyenda del Oeste americano. La serie se convirtió en un referente en la historia del retrato fotográfico y en uno de los hitos de la carrera de su autor.

'Ground Rules' es el título de la retrospectiva de Alejandro Cartagena, que recorre más dos décadas de la prolífica carrera del reconocido fotógrafo nacido en 1977 en República Dominicana y afincado en México. El artista ha construido una obra que desafía el concepto tradicional del momento decisivo, apostando por la serialidad y la multiplicidad de perspectivas para abordar las realidades complejas de México.

LOS DESCONOCIDOS DEL ARTE

Para finalizar el año, Fundación Mapfre presentará dos exposiciones sobre temas poco explorados en la historiografía artística: una dedicada a las mujeres prerrafaelitas y otra a la relación entre artistas de vanguardia y autores con problemas de salud mental.

'Prerrafaelismo: itinerarios femeninos' (1850-1914) revisita el arte prerrafaelita surgido en Gran Bretaña a partir de 1948, con una mirada renovada al explorar la respuesta de las mujeres artistas a este nuevo y estimulante estilo, que surgió en contra del arte académico oficial y se mantuvo vigente hasta los primeros años del siglo XX. Se trata de una de las grandes apuestas de este año de la institución.

Asimismo se inaugurará la exposición 'La otra orilla de la vanguardia', que pone el foco en un capítulo del arte normalmente oculto pero que representa una de las páginas más interesantes de su historia: el diálogo que se establece entre la obra realizada por pacientes psiquiátricos con el arte de vanguardia. Además, en el ámbito de la fotografía, en sus salas del Paseo de Recoletos, la institución albergará Minor White, procedente del centro KBr.

BARCELONA

La temporada del centro de fotografía KBr comenzará con las exposiciones Walker Evans. Now and Then y Pérez Siquier. Colecciones Fundación MAPFRE.

La primera de ellas propone una amplia revisión de la obra de Evans y su influencia en las generaciones de artistas posteriores. Esta muestra reúne fotografías y proyectos clave que recorren toda su trayectoria, desde los autorretratos de los años veinte hasta sus Polaroid de los setenta, junto con libros y publicaciones que reflejan su inagotable capacidad de observación.

A través de este conjunto, la muestra revela a un creador que no solo documentó el mundo que le rodeaba, sino que también invitó a debatir sobre la naturaleza de la fotografía y la percepción misma de la realidad.

Por su parte, la exposición dedicada a Pérez Siquier, reúne una relevante selección de obras del autor que conforman de algunas de sus series más emblemáticas, como La Chanca, Informalismos, La playa, Encuentros, Trampas para incautos y La Briseña. La Fundación Mapfre retoma así, la muestra del año 2020, que se clausuró de forma anticipada -tan solo tres semanas después de su inauguración- a causa del COVID-19.

La programación de verano tendrá como protagonistas a Minor White y Joaquín Tusquets de Cabirol. Minor White (Mineápolis, 1908-1976) fue una figura clave en la fotografía estadounidense del siglo XX, por su papel como docente en instituciones de prestigio como la California School of Fine Arts, la George Eastman House y el MIT. Además, su trabajo editorial como cofundador, editor y director de la revista Aperture le situó en el epicentro del debate fotográfico estadounidense de la segunda mitad de siglo.

La muestra ofrece una visión exhaustiva de la producción del fotógrafo y abarca sus temas más representativos, como fotografía de naturaleza, retrato y fotografía de calle, en una obra caracterizada por una fuerte introspección y espiritualidad.

Dentro del programa de Fundación para la conservación y difusión de archivos fotográficos catalanes, se presentará la muestra Joaquín Tusquets de Cabirol. La forma elocuente un claro ejemplo de la recuperación del legado de un fotógrafo aficionado, pero de gran interés, que merece ser conocido, publicado y expuesto. Tras décadas de olvido, se presentan una selección de fondos procedentes de su archivo fotográfico -compuesto por cerca de mil copias y cuatro mil negativos realizados entre 1940 y 1960- con el objeto de poner de relieve la obra de este artista, en gran medida desconocida hasta el momento.

Además, como complemento a la programación, se ofrecerán conferencias y visitas-taller para colegios y familias.