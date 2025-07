Fundación Mutua impulsa 23 proyectos de investigación médica con el reparto de 2,3 millones de euros

MADRID, 8 Jul. 2025 (Europa Press) - La Fundación Mutua Madrileña ha entregado este martes sus XXII Ayudas a la Investigación Médica, con las que ha destinado un total de 2,3 millones de euros a impulsar 23 nuevos proyectos científicos, que en esta ocasión desarrollarán equipos de investigación de 18 centros pertenecientes a nueve comunidades autónomas. Estas ayudas permitirán avances en las áreas de tumores de cabeza y cuello, con cinco proyectos financiados; traumatología y sus secuelas, incluidas las neurológicas, con otros cinco; enfermedades raras infantiles, con cuatro; trasplantes, con cuatro; y salud mental infanto-juvenil, con dos. Además, se apoyarán económicamente otros tres estudios liderados por especialistas médicos de Adeslas en las áreas de trastornos del sueño, epilepsia y esclerosis múltiple. Los proyectos de investigación han sido seleccionados por el comité científico de la fundación, que preside el doctor Rafael Matesanz, y del que forman parte los doctores Ana Lluch, Enriqueta Ochoa, Miguel Caínzos, Antonio Torres y Fernando Marco. A través de estas ayudas, la fundación ya ha destinado más de 70 millones de euros a la investigación médica en España en más de dos décadas. El acto de entrega ha tenido lugar en Madrid y ha contado con la intervención del presidente del Grupo Mutua y de la Fundación Mutua Madrileña, Ignacio Garralda; y el presidente del Comité Científico de la Fundación Mutua Madrileña, doctor Rafael Matesanz, que han estado acompañados del profesor José Manuel Ribera Casado, académico de número de Geriatría y Gerontología de la Real Academia Nacional de Medicina (RANME) y catedrático emérito de Geriatría de la Universidad Complutense de Madrid. "En Fundación Mutua creemos que los avances médicos no solo son progreso, sino uno de los mejores regalos que la sociedad puede ofrecer a las generaciones venideras. Este es el motivo por el que durante estos más de 20 años hemos estado trabajando de forma ininterrumpida para apoyar a investigadores que dedican todo su esfuerzo en lograr que la ciencia avance", ha destacado Garralda en su intervención. Cáncer de cabeza y cuello Entre los 23 estudios que apoyará la fundación, destaca el 'Proyecto Molecular', una investigación colaborativa que tiene como objetivo desarrollar un modelo multi-ómico y de inteligencia artificial (IA) para la predicción y el tratamiento personalizado del cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado. En España se diagnostican alrededor de 9000 nuevos casos anuales de este cáncer, según el Observatorio del Cáncer de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC); un tumor que tiene una supervivencia a cinco años de en torno al 50%. El proyecto se coordinará desde el Instituto de Investigación Sanitaria (IIS) del Hospital Clínico de Valencia-INCLIVA y pretende abordar clínicamente estos tumores mediante varias herramientas innovadoras, como biopsia líquida, enfoques multi-ómicos e IA. En él también colaborarán profesionales del Hospital Vall d'Hebrón (Barcelona); Hospital Central de Asturias (Oviedo); Hospital de Santiago de Compostela; y Hospital Doce de Octubre (Madrid). Otros de los estudios beneficiados en esta convocatoria también se centrarán en mejorar la detección de este cáncer. Uno de ellos, realizado desde el Instituto de Investigación Sanitaria Santiago de Compostela, desarrollará modelos predictivos de 'machine learning' basados en datos multiómicos de la saliva. Por su parte, el IIS Germans Trias i Pujol liderará el 'Proyecto ERICA' para evaluar el papel de las infecciones virales en la etiología del carcinoma escamoso de cabeza y cuello. Dentro de este campo, también contarán con financiación el proyecto 'Evaluación clínica del sistema PTeye en la cirugía del cáncer de tiroides', que realizará el Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz (IISFJD); y el estudio 'Aproximaciones genético-moleculares para mejorar la respuesta al tratamiento con cetuximab en pacientes con tumores sólidos de cabeza y cuello', del Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces de Vizcaya. ENFERMEDADES RARAS, SALUD MENTAL, TRASPLANTES Y TRAUMATOLOGÍA En el ámbito de las enfermedades raras infantiles, esta convocatoria financiará distintos estudios, dos de ellos centrados en el síndrome de Marfan, que liderarán el Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro y la Fundación Jiménez Díaz, respectivamente. Otro intentará lograr un diagnóstico rápido y personalizado de la 'Escherichia Coli' enterohemorrágica, causante del síndrome hemolítico urémico infantil, mediante algoritmos predictivos basados en IA, desde el Hospital de A Coruña. También se beneficiará el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela para desarrollar un estudio clínico-molecular para la validación de estrategias terapéuticas personalizadas en síndromes de osificación ectópica de inicio pediátrico. En salud mental infanto-juvenil, Fundación Mutua Madrileña apoyará un proyecto dedicado a la prevención del suicidio en esta población, que desarrollará el IIS de Navarra, y otro que realizará el IIS del Principado de Asturias y que llevará por título 'Efecto ángel o demonio de los psicodélicos en los trastornos mentales graves'. Para aumentar la supervivencia en trasplantes, uno de los proyectos beneficiados, del IIS Hospital Puerta de Hierro (Madrid), analizará el potencial rol tolerogénico de la inmunoglobulina intravenosa anti CMV en trasplante de órgano sólido. A su vez, el Hospital Virgen de la Arrixaca (Murcia) investigará el efecto de vesículas extracelulares de pequeño tamaño (exosomas) liberadas por el órgano donado durante la isquemia fría sobre el tejido hepático y su implicación en la evolución del trasplante a corto-medio plazo. La convocatoria también ha subvencionado al Institut d'Investigacio Biomedica de Belltvitge (IDIBELL) para liderar un estudio sobre los mecanismos de tolerancia en el trasplante renal; y a otro proyecto que desarrollará estrategias inmunomoduladoras en trasplante intestinal, que realizará el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS). En el campo de la traumatología, uno de los proyectos que recibirán una ayuda se enfocará en la evaluación del daño retiniano y de la vía visual, utilizando técnicas de imagen no invasivas, en pacientes con conmoción cerebral secundaria a práctica deportiva, desde el Hospital Ramón y Cajal (Madrid). En otro de ellos, el IIS Hospital de Santiago de Compostela analizará el papel de las adipokinas, de los factores neuroendocrinos y de las nuevas citokinas en la degeneración del disco intervertebral (DDIV). En la misma categoría, se han visto beneficiados proyectos del Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d'Hebron, el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada y el Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón. "TABLA DE SALVACIÓN" Tras la entrega de las acreditaciones de financiación a los proyectos beneficiados, el jefe de servicio de Cirugía Ortopédica y Reumatología del Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid), Javier Vaquero, ha agradecido en nombre de los responsables de los estudios las ayudas otorgadas, que son una "tabla de salvación" para muchos investigadores. Vaquero ha destacado que la sociedad "ha tomado conciencia del valor intrínseco" que tiene la investigación, y ha señalado que aquellos que no se dedican a tiempo completo a esta labor y tienen que "robar" tiempo de otras actividades, lo hacen "con gusto". "El problema llega cuando tenemos que buscar la financiación para esas ideas, para esos proyectos", ha añadido, lamentando que la financiación institucional es "insuficiente" e implica trámites burocráticos "enormes".

