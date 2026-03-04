Fundación No More lanza campaña contra la violencia antes del Mundial femenino de 2027

La Fundación No More lanzó el martes una iniciativa para llamar la atención sobre la violencia contra las mujeres y niñas en Brasil, con diversas acciones en torno a la Copa Mundial Femenina de 2027

La Fundación No More, con sede en Nueva York y que trabaja para poner fin a la violencia doméstica y sexual en todo el mundo, afirmó que cerca del 37% de las mujeres brasileñas mayores de 16 años han sufrido violencia en el último año, citando un estudio de 2025

La campaña en torno a la Copa Mundial Femenina incluirá anuncios de servicio público durante eventos deportivos, el desarrollo de contenido educativo para escuelas y organizaciones comunitarias y deportivas, así como la producción de contenido digital previo al torneo

Brasil fue seleccionado en 2024 para albergar la Copa Mundial, que se disputará en ocho ciudades del 24 de junio al 25 de julio de 2027

“Al integrar mensajes de prevención, educación y recursos para sobrevivientes en uno de los eventos deportivos más vistos del mundo, esta iniciativa tiene el potencial de llegar a millones de personas —mujeres y hombres— y crear un impacto duradero mucho más allá de la Copa Mundial”, expresó Pamela Zaballa, directora ejecutiva global de No More en un comunicado

Otros socios incluyen el organismo de turismo de Brasil y la emisora EBC

“El ciclo que conduce a la Copa Mundial Femenina de 2027 representa una oportunidad histórica para fortalecer nuestra imagen como un país que promueve la igualdad, la seguridad y el respeto”, indicó Marcelo Freixo, de Visit Brazil

Como parte de la campaña, se difundió un anuncio de servicio público el martes en el que participaron la futbolista brasileña Tarciane, la exjugadora Formiga y el director técnico de la selección femenina, Arthur Elias

