Fundación Occidente entrega 12 becas de Grado Jesús Serra para jóvenes sin referentes universitarios

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) - Fundación Occident ha dado a conocer este jueves los nombres de los beneficiarios de la segunda edición de sus Becas de Grado Jesús Serra. Por segundo año consecutivo, la fundación ha otorgado 12 becas destinadas a jóvenes que serán los primeros en su familia en saltar todas las barreras y acceder a formación universitaria, o bien se convertirán en las primeras mujeres de su ámbito familiar en estudiar una carrera en el ámbito STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés). En esta segunda edición, han sido seleccionados 10 chicas y 2 chicos que provienen de nueve comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y Comunitat Valenciana). Estos doce jóvenes iniciarán su camino universitario este curso 2025/2026, estudiando grados tan diversos como Medicina, Filología Clásica o Ingeniería Aeronáutica en 10 universidades en las provincias de Alicante, Bilbao, Las Palmas, Madrid, Salamanca, Sevilla, Tarragona, Valencia y Zaragoza. Los beneficiarios de las Becas de Grado Jesús Serra 2025 son jóvenes que han superado con éxito sus estudios de Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior, pero con pocos referentes universitarios en su entorno cercano, como indican sus impulsores. En esta segunda edición ha aumentado el número de candidaturas recibidas --un 21,2% más con respecto al año pasado-- y los candidatos tenían una nota media de 8,67. Además, hubo representación de todas las comunidades autónomas y el 73,8% de las candidaturas totales fueron de mujeres (en la vía 1, primera generación de estudiantes universitarios, en la que se podían presentar tanto hombres como mujeres, el 67,5% de las candidaturas fueron de mujeres). Los nuevos becados se suman a los 12 seleccionados en la primera edición, a los que Fundación Occident acompañará durante toda su andadura universitaria, con apoyo académico, personal y profesional para favorecer el desarrollo de su talento y su futura inserción laboral. El proceso de selección incluye criterios de excelencia académica que se ponderan en función del umbral económico de cada solicitante para favorecer a aquellos estudiantes con menos recursos. La decisión final es de un comité de profesionales del ámbito educativo y social que revisan cada candidatura, y que integran en la rúbrica de selección su evaluación de los vídeos de presentación y las cartas de recomendación que presentan los estudiantes. "Con estas becas queremos asegurar que el talento y el esfuerzo tengan más peso en el futuro de cada uno de nuestros estudiantes que cualquier barrera socioeconómica. Por eso, nos llena de orgullo acompañar a estos jóvenes en su salto a la universidad, ofreciéndoles las herramientas necesarias para que desarrollen todo su potencial", afirma la presidenta de Fundación Occident, Laura Halpern.

Para la directora de Fundación Balia y miembro del comité evaluador de las Becas de Grado Jesús Serra, Beatriz Sigüenza, "todos los candidatos han demostrado ser jóvenes excepcionales y comprometidos con su futuro, y ahora toca acompañar a los jóvenes seleccionados hasta donde ellos quieran llegar".

"Estas becas son un trampolín para conseguir sus metas académicas y profesionales", ha defendido.