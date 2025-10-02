LA NACION

Fundación Occidente entrega 12 becas de Grado Jesús Serra para jóvenes sin referentes universitarios

Fundación Occidente entrega 12 becas de Grado Jesús Serra para jóvenes sin referentes universitarios

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Fundación Occidente entrega 12 becas de Grado Jesús Serra para jóvenes sin referentes universitarios
Fundación Occidente entrega 12 becas de Grado Jesús Serra para jóvenes sin referentes universitarios

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) - Fundación Occident ha dado a conocer este jueves los nombres de los beneficiarios de la segunda edición de sus Becas de Grado Jesús Serra. Por segundo año consecutivo, la fundación ha otorgado 12 becas destinadas a jóvenes que serán los primeros en su familia en saltar todas las barreras y acceder a formación universitaria, o bien se convertirán en las primeras mujeres de su ámbito familiar en estudiar una carrera en el ámbito STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés). En esta segunda edición, han sido seleccionados 10 chicas y 2 chicos que provienen de nueve comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y Comunitat Valenciana). Estos doce jóvenes iniciarán su camino universitario este curso 2025/2026, estudiando grados tan diversos como Medicina, Filología Clásica o Ingeniería Aeronáutica en 10 universidades en las provincias de Alicante, Bilbao, Las Palmas, Madrid, Salamanca, Sevilla, Tarragona, Valencia y Zaragoza. Los beneficiarios de las Becas de Grado Jesús Serra 2025 son jóvenes que han superado con éxito sus estudios de Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior, pero con pocos referentes universitarios en su entorno cercano, como indican sus impulsores. En esta segunda edición ha aumentado el número de candidaturas recibidas --un 21,2% más con respecto al año pasado-- y los candidatos tenían una nota media de 8,67. Además, hubo representación de todas las comunidades autónomas y el 73,8% de las candidaturas totales fueron de mujeres (en la vía 1, primera generación de estudiantes universitarios, en la que se podían presentar tanto hombres como mujeres, el 67,5% de las candidaturas fueron de mujeres). Los nuevos becados se suman a los 12 seleccionados en la primera edición, a los que Fundación Occident acompañará durante toda su andadura universitaria, con apoyo académico, personal y profesional para favorecer el desarrollo de su talento y su futura inserción laboral. El proceso de selección incluye criterios de excelencia académica que se ponderan en función del umbral económico de cada solicitante para favorecer a aquellos estudiantes con menos recursos. La decisión final es de un comité de profesionales del ámbito educativo y social que revisan cada candidatura, y que integran en la rúbrica de selección su evaluación de los vídeos de presentación y las cartas de recomendación que presentan los estudiantes. "Con estas becas queremos asegurar que el talento y el esfuerzo tengan más peso en el futuro de cada uno de nuestros estudiantes que cualquier barrera socioeconómica. Por eso, nos llena de orgullo acompañar a estos jóvenes en su salto a la universidad, ofreciéndoles las herramientas necesarias para que desarrollen todo su potencial", afirma la presidenta de Fundación Occident, Laura Halpern.

Para la directora de Fundación Balia y miembro del comité evaluador de las Becas de Grado Jesús Serra, Beatriz Sigüenza, "todos los candidatos han demostrado ser jóvenes excepcionales y comprometidos con su futuro, y ahora toca acompañar a los jóvenes seleccionados hasta donde ellos quieran llegar".

"Estas becas son un trampolín para conseguir sus metas académicas y profesionales", ha defendido.

LA NACION
Más leídas
  1. Reactivan una emblemática fábrica del campo que estuvo parada
    1

    “Abre el lunes”: reactivan una emblemática fábrica del campo que estuvo parada

  2. Los Pumas, con varios cambios para recuperarse del duro golpe ante Sudáfrica
    2

    Los Pumas, con varios cambios para recuperarse del duro golpe ante Sudáfrica

  3. Un presunto fraude millonario sacude al gremio de los Moyano
    3

    Un presunto fraude millonario sacude al gremio de los Moyano

  4. Estaba internada en un hospital, encendió un cigarrillo, las sábanas se prendieron fuego y murió
    4

    Santiago del Estero: estaba internada, encendió un cigarrillo, las sábanas se prendieron fuego y murió

Cargando banners ...