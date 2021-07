01-07-2021 Fundación ONCE celebrará su V Congreso Internacional Universidad yDiscapacidad del 20 al 22 de octubre de 2021. Fundación ONCE celebrará su V Congreso Internacional Universidad y Discapacidad del 20 al 22 de octubre de 2021 de forma virtual y bajo el lema 'Transformación digital para una educación inclusiva'. El encuentro, previsto para el año pasado y aplazado por la pandemia, tendrá lugar en horario de tarde europea y de mañana latinoamericana para facilitar la conexión en ambos lados del Atlántico. POLITICA TEMÁTICAS SOCIEDAD FUNDACIÓN ONCE