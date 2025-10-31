Fundación Once lanza 'Esenciales' para impulsar la capacitación digital e inserción laboral en personas con discapacidad

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

Fundación ONCE acaba de poner en marcha el proyecto 'Esenciales' a través del cual ofrecerá formación gratuita en competencias digitales prácticas para personas con discapacidad en toda España a más de 16.000 alumnos. De esta forma se ha fijado el objetivo de formar en competencias digitales básicas a 16.667 nuevos alumnos hasta el próximo el 30 de junio de 2026. Para ello, se han fijado cinco rutas formativas, adaptadas a diferentes niveles, puesto que se busca impulsar la inscripción y acercar la digitalización al día a día de los participantes, como señalan sus impulsores.

Las rutas son 'Ábrete al mundo digital con Esenciales', que consta de seis cursos y se dirige a un alumnado con nivel inicial, diseñado para aprender lo esencial y abrirse al mundo digital; e 'Impulsa tu carrera con Esenciales', con seis cursos y para personas con conocimientos básicos, diseñado para adoptar competencias digitales e impulsar una carrera profesional. Se completan con 'Da tu próximo paso digital con Esenciales', itinerario de seis cursos para quienes hayan cursado formación predigital o con Inserta Empleo, diseñado para dar próximos pasos y crecer en el entorno digital; 'Profundiza en lo digital con Esenciales', seis cursos dirigidos a un alumnado con nivel de usuario competencial, diseñado para profundizar en el universo digital; y 'Crea tu universo digital con Esenciales', con cuatro cursos dirigidos a jóvenes adultos con discapacidad, creadores de contenido emergentes o aspirantes a desarrollar su marca personal.

Todos los cursos se imparten de forma presencial y están diseñados para ser accesibles, con materiales inclusivos que garantizan la participación de personas con diferentes tipos de discapacidad. Las formaciones estarán disponibles hasta el 30 de junio de 2026.

Esta iniciativa se está implementando a través del programa 'Por Talento Digital', cuenta con el respaldo de Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital de la Función Pública, y está financiada a través de los Fondos Next Generation EU.