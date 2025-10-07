Fundación Once y Donte Group trabajarán para fomentar el empleo de las personas con discapacidad

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) - Fundación ONCE y Donte Group han firmado el 'Convenio Inserta', un acuerdo que tiene por objetivo integrar talento con discapacidad en los equipos de las clínicas del grupo, ha informado la compañía en un comunicado. Gracias a este convenio Donte Group contará con Inserta Empleo, la entidad de recursos humanos de Fundación ONCE, para preseleccionar a los candidatos para los puestos que el grupo bucodental necesite cubrir y les formará, si es necesario. Para proporcionar una mayor accesibilidad a las personas con discapacidad, Donte Group se implicará en la adaptabilidad progresiva de sus clínicas incorporando elementos que aseguren la movilidad como rampas, baños adaptados y accesos a pie de calle, unos criterios de accesibilidad que, según ha asegurado, "ya se han tenido en cuenta en los centros de nueva apertura". Asimismo, el grupo de salud bucodental trabajará en hacer más accesibles no solo sus instalaciones, sino también sus sitios web. En virtud de este acuerdo, Donte Group proporcionará formación específica para sus profesionales sobre la atención a personas con discapacidad mediante charlas y webinars. Además, este convenio trasciende la accesibilidad asistencial y formativa para abordar la inclusión laboral. Por otro lado, Donte Group mantiene un acuerdo con Grupo Social ONCE que contempla el acceso a una serie de ventajas de asistencia y financieras para personas ciegas, con discapacidad visual y también para el colectivo de trabajadores y familiares de primer grado de ONCE. En total, son 140.000 las personas que se benefician de esta colaboración recientemente renovada y aplicable a todas las marcas de Donte Group (Moonz, Vitaldent y su línea de estética dental Smysecret y MAEX) De este modo, los beneficiarios podrán tener acceso a algunas prestaciones gratuitas y a descuentos dentro de la tarjeta Vitaldent, así como otras tarifas especiales y ventajosas en tratamientos de odontología general, ortodoncia, implantología, periodoncia y estética dental, tales como obturaciones, empastes o extracciones. TALENTO El vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, ha afirmado que esta firma "es un paso más en la colaboración que desde hace tiempo mantiene el Grupo Social ONCE con Donte Group". En su opinión, "el convenio además de impulsar la contratación de personas con discapacidad en la compañía va a contribuir a visibilizar el talento de las personas con discapacidad puesto que muchos de los puestos que van a ocupar serán cara al público". Por su parte el CEO de Donte Group, Javier Martín Ocaña, ha señalado que tienen "el propósito de contribuir a mejorar la odontología, la sociedad y el planeta, haciendo accesible la salud bucodental para todos, especialmente para aquellos que más lo necesitan". "Por ello, celebramos esta colaboración, ya que nos permitirá avanzar en nuestro compromiso con la inclusión y la igualdad", ha indicado.