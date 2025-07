Fundación Once y Escofet 1886 mejorarán la accesibilidad y el diseño para todas las personas en los entornos construidos

MADRID, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - Fundación ONCE y Escofet 1886, entidad dedicada al diseño y fabricación de mobiliario urbano, han firmado un convenio de colaboración para promover iniciativas dirigidas a la consecución de la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas. El director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, y el director general de Escofet 1886, Daniel Mila, fueron los encargados de suscribir este acuerdo en un acto celebrado en la sede de Fundación ONCE en Madrid. Según recoge el convenio, ambas entidades fomentarán de manera conjunta acciones encaminadas a mejorar la accesibilidad universal, la formación y sensibilización sobre discapacidad y el empleo de las personas con discapacidad. En concreto, pondrán en marcha un programa de cooperación para la promoción de la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas en los entornos construidos. En este caso, Fundación ONCE asesorará a Escofet en el diseño y la producción de elementos de mobiliario urbano y en los proyectos y la ejecución de los espacios públicos urbanizados; y podrá apoyar la organización y el desarrollo de acciones de testado y pruebas de usuario con personas con discapacidad. Además, ambas entidades podrán colaborar en la elaboración de guías, manuales o cualquier otro tipo de publicación referente a la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas en los elementos de los espacios públicos urbanizados objeto de negocio de Escofet. En el ámbito de la formación y el empleo, está prevista la formación en materia de accesibilidad universal y diseño para todas las personas en los ámbitos de actuación de Escofet, tanto para sus propios empleados como para otros profesionales de su sector. Igualmente, el documento se refiere a la elaboración de un catálogo de puestos de trabajo para su desarrollo en los diferentes perfiles de discapacidad, planes de mejora de los procesos de contratación de personas con discapacidad y planes de formación específicos para cada puesto de trabajo y para las nuevas incorporaciones de personal con discapacidad. Para ello, Fundación ONCE pondrá en contacto a Escofet con Inserta Empleo, la asociación encargada de la formación y empleo de personas con discapacidad del Grupo Social ONCE.