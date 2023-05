Fundación ONCE y Samsung crean 'Ayho!', una herramienta para facilitar el empleo con apoyo

Fundación ONCE y Samsung han presentado este miércoles el proyecto 'Ayho!', una herramienta tecnológica que facilita a las personas con discapacidad que trabajan bajo la modalidad de empleo con apoyo el soporte necesario para desarrollar su trabajo.

El empleo con apoyo es una modalidad laboral pensada para personas con determinados perfiles de discapacidad recogidos en el Real Decreto 870/2007, que por sus especiales características tienen dificultades de inserción laboral en empresas del mercado ordinario de trabajo.

Se trata de lograr que obtengan unas condiciones similares a las del resto de trabajadores, para lo que cuentan con preparadores laborales que facilitan las ayudas necesarias. De acuerdo con estimaciones de la Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE) en España país hay 30.000 personas con discapacidad trabajando bajo esta modalidad de empleo.

La aplicación que han presentado este miércoles Fundación ONCE y Samsung permite a las personas con discapacidad formarse y adquirir conocimientos inherentes vinculadas a cada puesto de trabajo. Se llama Ayho! (Asistente y Herramienta de Orientación) y está disponible para móviles y tabletas iOS y Android y desde la web.

Su desarrollo ha contado con la colaboración de la AESE, y la participación de 30 entidades activas en esta modalidad de empleo para la definición de necesidades, que han usado dispositivos móviles donados por la compañía coreana.

La iniciativa se enmarca también dentro del programa 'Tecnología con Propósito' de Samsung y pretende poner el foco en las capacidades del talento con discapacidad a través de la tecnología y en contribuir a la transformación digital de las entidades que desarrollan estos servicios de empleo, como explican sus impulsores en una nota de prensa.

Ayho! ayuda a los formadores prelaborales gracias a los contenidos de los cursos de su plataforma de formación. Permite crear perfiles de usuario, describir tareas con texto y material audiovisual, asignarlas, planificar agendas, programar alarmas y hacer seguimientos de evaluación, entre otros aspectos.

La aplicación también sirve de apoyo a los trabajadores para desarrollar mejor sus tareas. Pueden hacer cursos antes de empezar a trabajar, seguir los pasos para aprender una tarea nueva, saber qué tienen que hacer en cada momento cuando están en el trabajo y mantenerse en contacto con sus preparadores laborales.

La presentación de esta aplicación se ha celebrado este miércoles y ha contado con la participación de la directora de Formación, Empleo, Operaciones y Estudios de Fundación ONCE, Sabina Lobato; el Head of Brand Strategy & Innovation de Samsung Electronics, Miguel Ángel Ruiz; la vicepresidenta de la Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE), Almudena Martorell, y la secretaria general y directora de Transformación, Excelencia e Igualdad de Fundación ONCE, Virginia Carcedo.

