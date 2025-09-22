Fundación Orange ofrece cursos de capacitación tecnológica para impulsar la digitalización de municipios rurales

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Fundación Orange ofrecerá 500 cursos de capacitación tecnológica en municipios rurales de menos de 5000 habitantes para impulsar su digitalización en el marco del proyecto 'Todo por Aprender: Reto Rural Digital'. Según han explicado desde la fundación, estos cursos en los que colabora la Fundación FDI están dirigidos a mayores de 65 años, mujeres, jóvenes y personas desempleadas en pequeños municipios. El objetivo es formar a más de 7300 personas antes de marzo de 2026.

"La idea es que todos nuestros cursos tengan un impacto positivo real y tangible en su día a día, ayudándoles, por ejemplo, a identificar estafas por internet, pedir citas médicas, consultar su cuenta bancaria, facilitar la empleabilidad o enseñar a los mayores a hacer una videollamada con sus nietos y estar más conectados con sus familiares. Todo ello, por supuesto, sin olvidarnos de la IA, una tecnología que ha llegado para quedarse y de la que tenemos que saber aprovechar todo su potencial", ha señalado el director de Sostenibilidad y Fundaciones de MasOrange, Daniel Morales, en un comunicado.

La iniciativa forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado por la Unión Europea y coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

CURSOS PARA EL DÍA A DÍA

El itinerario formativo es totalmente gratuito y está centrado en dos cursos presenciales principales, con ocho horas lectivas cada uno, repartidas en varias sesiones y en dos niveles, básico y avanzado, especialmente pensados para ayudar en el uso cotidiano de la tecnología. En el curso básico enseñarán a hacer un uso sencillo del smartphone, mantener la seguridad en el móvil, ser capaz de identificar bulos y noticias falsas, utilizar las redes sociales, conocer aplicaciones útiles para el día a día y crear algunos contenidos audiovisuales.

Por otro lado, el curso de nivel avanzado mostrará cómo hacer un uso responsable de la tecnología para la infancia, mantener la seguridad mientras se utiliza internet, aprovechar las ventajas de la identidad digital o gestionar la irrupción de la inteligencia artificial en lo cotidiano. Además de estos dos itinerarios formativos, la Fundación Orange también ofrecerá la posibilidad de acceder a otros 12 cursos monográficos presenciales, pensados para profundizar en temas como compras y banca online, seguridad en el móvil, redes sociales, bulos y noticias falsas o IA.

Poniendo el foco en Inteligencia Artificial, se ofrecerá además un curso destinado a jóvenes y desempleados para encontrar trabajo con la ayuda de la IA.