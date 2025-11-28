Fundación Padre Ángel impulsa ante la ONU proclamar el 16 de diciembre como Día contra la soledad no deseada

MADRID, 28 Nov. 2025 (Europa Press)

La Fundación Social Padre Ángel (FSPA) está impulsando ante Naciones Unidas la proclamación del 16 de diciembre como Día Internacional Contra la Soledad No Deseada.

La propuesta, que ya ha sido presentada en diversos organismos internacionales y "cuenta con el compromiso del Gobierno de España", nace desde la experiencia de 30 años de acompañamiento del Teléfono Dorado (900 22 22 23) y en línea con el consenso sanitario global que reconoce la soledad como uno de los grandes retos de este siglo para la salud pública, según ha informado la fundación.

"La soledad no deseada es una epidemia silenciosa que afecta a personas de todas las edades y lugares. Una de las lacras de nuestra sociedad. Queremos encontrar herramientas para paliar la soledad", afirma el Padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz, que pide un Día Internacional "para sensibilizar y actuar, para que nadie se sienta invisible".

La Organización Mundial de la Salud lanzó en 2023 su Comisión sobre Conexión Social y la Comisión Europea (JRC) ha evidenciado que la soledad eleva entre un 14% y un 32% el riesgo de mortalidad temprana, además de duplicar problemas de salud mental.

En paralelo, países como Reino Unido (pionero con un Ministerio de la Soledad desde 2018) y Japón (2021) han desarrollado estrategias nacionales.

"Ya es una evidencia que la soledad afecta a todas las edades y regiones, resulta imprescindible coordinar esfuerzos y compartir soluciones", apunta la directora de la Fundación Social Padre Ángel, Débora Gutiérrez.

La elección del 16 de diciembre conecta simbolismo y oportunidad: es el aniversario del nacimiento de Ludwig Van Beethoven. El músico padeció aislamiento social a causa de su discapacidad auditiva, y aun así creó obras de gran importancia.

Además, esta fecha precede a las celebraciones navideñas, en las que se acentúa la sensación de soledad para muchas personas, por el componente emotivo y familiar. La cercanía con las navidades favorece también a una mayor sensibilización hacia la causa e impulsa su alcance.

La Fundación ha destacado que esta propuesta, que ya está en proceso de presentación ante la ONU, cuenta con el apoyo del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien considera que "la acción propuesta para darle visibilidad supondría un paso muy favorable de cara a aunar esfuerzos y hacerle frente".