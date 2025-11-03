Fundación para Restauración de Ecosistemas y Holcim mejoran la biodiversidad de la gravera de Ciempozuelos (Madrid)

MADRID, 3 Nov. 2025 (Europa Press) - La Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas (FIRE) y Holcim España han firmado un acuerdo de custodia del territorio de cinco años para la gestión de los terrenos restaurados de la antigua gravera de Tranzones, ubicada en el municipio madrileño de Ciempozuelos. El objetivo de esta colaboración es la mejora del estado ecológico y de la biodiversidad en este terreno propiedad de Holcim, "avanzando hacia un modelo en el que los espacios mineros rehabilitados generen mayor biodiversidad que la existente antes de la explotación", recogen las entidades en un comunicado. Se contemplan acciones de conservación, control de especies invasoras, mejora de hábitats, agricultura regenerativa y educación ambiental. Tras el cese de la actividad extractiva en 2008, Holcim apostó por un modelo de gestión centrado en la restauración del entorno. Hasta 2022, se incluyó el desmantelamiento de la planta de tratamiento, la creación de un humedal con láminas de agua temporales y la revegetación con más de 25 especies mediante islas de vegetación, para mejorar la estructura e integración paisajística del terreno. Además, se plantaron 50 ejemplares de Ulmus minor resistentes a la grafiosis, con el objetivo de recuperar esta especie en declive. Con el nuevo proyecto de mejora de la biodiversidad, se da "un paso adicional hacia la conservación y la puesta en valor del capital natural, en sintonía con los objetivos de conservación de naturaleza del Parque del Sureste de la Comunidad de Madrid", donde se sitúa la finca. Entre las acciones que se llevarán a cabo, se encuentran inventarios y seguimientos de la vegetación y otras especies, como vertebrados y mariposas, que se compartirán de forma abierta en bases de datos científicas de naturaleza; mejoras de hábitats: instalación de cajas-nido, refugios, posaderos o enriquecimiento botánico; control de especies invasoras, y elaboración de un Plan de Uso Público y Sensibilización Ambiental que incluya actividades educativas y de voluntariado. También se organizará una jornada de presentación del proyecto dirigida a los actores clave del territorio, principalmente agricultores y vecinos, con el fin de compartir los objetivos y fomentar su participación desde el inicio del proyecto.