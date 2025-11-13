Fundación Randstad y Fundación Gestamp se unen para formar a 25 personas con discapacidad en el sector industrial

MADRID, 13 Nov. 2025 (Europa Press) -

La Fundación Randstad y la Fundación Gestamp han firmado un acuerdo de colaboración para llevar a cabo el proyecto 'Movimiento por la inclusión' y promover el empleo inclusivo y la igualdad de oportunidades en personas con discapacidad, según han informado ambas entidades en un comunicado.

El objetivo de esta iniciativa es mejorar su empleabilidad mediante formación especializada y experiencias en entornos reales de trabajo.

Así, a través de este proyecto, 25 personas con discapacidad se formarán para obtener el carnet de carretillero y el carnet de conducir, lo que facilitará su acceso a nuevas oportunidades laborales.

Además, todos los participantes del proyecto tendrán la oportunidad de conocer una planta productiva de Gestamp, lo que les ayudará a entender cómo es el día a día en un entorno productivo y contribuirá a reforzar su preparación para el entorno laboral.

Por su parte, Gestamp organizará sesiones formativas que impartirán algunos de sus expertos voluntarios sobre competencias clave para el empleo.

Este proyecto está dirigido a personas de cualquier edad y género que cuenten con un certificado de discapacidad igual o superior al 33%.

Así, podrán participar quienes se encuentren en situación de desempleo o dispongan de una jornada laboral compatible con el curso académico. Además, no se requiere experiencia previa ni estudios relacionados con el sector industrial, únicamente una "fuerte motivación" y competencias para desarrollar la formación y desempeñar el puesto de trabajo.

Los voluntarios de Gestamp también desempeñarán un papel clave en la formación y búsqueda de empleo de las personas participantes, dentro del itinerario de inserción laboral que impulsa Randstad, con el fin de fortalecer competencias específicas demandadas por el mercado laboral actual y ofrecer formación especializada impartida por profesionales de Gestamp en distintas áreas. De este modo, los voluntarios impartirán talleres sobre temáticas vinculadas al sector industrial, para contribuir a mejorar las oportunidades de empleo de los participantes.

La presidenta de Fundación Randstad, Ana Requena, ha señalado que "este acuerdo muestra cómo las alianzas entre entidades y empresas son necesarias para alcanzar la integración laboral de personas con discapacidad".

"Con este gesto pretendemos consolidar acciones en favor de la igualdad de oportunidades y empleos de calidad que sean sostenibles en el tiempo, por lo que además es un ejemplo e impulso para seguir trabajando por construir un tejido empresarial más diverso y justo donde todos tengamos un lugar", ha añadido.

Por su parte, la directora general de Fundación Gestamp, Mónica Riberas, ha destacado la importancia que tiene establecer acuerdos como este en el que ambas entidades unen fuerzas para conseguir impulsar la empleabilidad de personas con discapacidad a través de la formación en movilidad.

"Entendemos la movilidad, no sólo como un medio de transporte, sino como una herramienta de desarrollo económico y social que contribuye a mejorar las oportunidades de inserción laboral", ha afirmado.