Fundación Ruy López, Onda Cero Badajoz, Isabel Rolán Merino o Nutrisens, entre los Premios Solidarios Grupo Social ONCE

MÉRIDA, 5 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Fundación Ruy López, Onda Cero Badajoz por su programa 'Piensa diferente', Isabel Rolán Merino, Nutrisens y el Ayuntamiento de Pinofranqueado son los ganadores de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Extremadura 2025. Estos premios Solidarios son la máxima distinción que concede el Grupo Social ONCE a nivel autonómico, cuyo objetivo es reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia.

Así, en la categoría de Institución, Organización, Entidad, ONG, el premio ha recaído en la Fundación Ruy López, con sede en Almendralejo, que se ha consolidado como un referente en la inclusión de personas inmigrantes y en la promoción de la igualdad de oportunidades en la comarca de Tierra de Barros. Desde su creación ha desarrollado una intensa labor socioeducativa, cultural y solidaria, centrada en los colectivos más vulnerables.

Su compromiso se materializa en programas permanentes como 'Acogida y Asesoramiento', 'Apoyo Escolar', 'Alfabetización,' 'Castellano' y 'Mujer Inmigrante', que han sido fundamentales para facilitar la integración social, educativa y laboral de personas inmigrantes en la región. Además, impulsa actividades innovadoras como talleres de sensibilización contra el racismo y la xenofobia, formación en competencias digitales, educación sexual afectiva y proyectos de mediación intercultural.

En el apartado de programa, artículo o proyecto de comunicación el galardón es para Onda Cero Badajoz por su programa 'Piensa diferente'. Esta emisora ha demostrado un "firme compromiso" con la inclusión social y la visibilidad de las personas con discapacidad a través del espacio mensual 'Piensa diferente', emitido dentro del programa 'Más de uno Badajoz'.

Esta iniciativa, desarrollada Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura en colaboración con Aspace Badajoz, permite que personas con parálisis cerebral sean protagonistas de un espacio radiofónico donde ejercen como guionistas, locutores y comunicadores. "Gracias al impulso y la sensibilidad del equipo de Onda Cero, especialmente del periodista Manuel Márquez-Zurita, este espacio se ha convertido en una herramienta de empoderamiento y participación activa para los usuarios de Aspace", ha destacado en nota de prensa el Grupo Social ONCE.

Así, ellos eligen los temas, redactan los contenidos y los presentan en antena, demostrando sus capacidades comunicativas y enviando un "poderoso mensaje de normalización e integración a la sociedad". Este premio reconoce el compromiso de Onda Cero por abrir su parrilla a contenidos sociales, dando voz a colectivos tradicionalmente invisibilizados y utilizando la radio como una "herramienta de transformación y sensibilización social".

Por otra parte, el Premio Solidarios a la Persona Física es para Isabel Rolán Merino. Natural de San Vicente de Alcántara, ha dedicado su vida al apoyo de personas vulnerables.

Comenzó como voluntaria a los 14 años en un centro de mayores y más tarde colaboró en el Teléfono de la Esperanza, ofreciendo escucha y apoyo emocional a personas en crisis. Tras superar un linfoma de Hodgkin, fundó en 1997 la Asociación Oncológica Extremeña (AOEX), con el objetivo de ofrecer atención integral a pacientes con cáncer y sus familias y, bajo su liderazgo, la asociación ha desarrollado numerosos servicios y se ha expandido hasta contar con 21 delegaciones en Extremadura. "Isabel ha convertido AOEX en un referente en el ámbito sociosanitario, colaborando con Administraciones y entidades nacionales. Con más de 27 años de compromiso, sigue impulsando la organización con la misma energía y vocación solidaria del inicio", ha destacado el Grupo Social ONCE en nota de prensa.

En la categoría de Empresa, el Solidarios es para Nutrisens. La empresa extremeña Nutrisens, anteriormente conocida como Vegenat Healthcare, destaca por un "doble compromiso: la excelencia en nutrición clínica y la inclusión social". La compañía ha apostado desde sus inicios por "la innovación, el rigor científico y la mejora continua" para ofrecer productos que respondan a las necesidades reales de los pacientes y se ha consolidado como una empresa sensibilizada con la contratación de personas con discapacidad y con una "profunda vocación" de servicio hacia los más desfavorecidos.

"Esta sensibilidad social se refleja en sus políticas de empleo inclusivo y en su compromiso con la igualdad de oportunidades. En su proceso de transformación y expansión hacia el mercado internacional, Nutrisens ha sabido mantener intactos sus valores fundacionales, demostrando que es posible crecer sin renunciar a la responsabilidad social", ha señalado.

Finalmente, en el apartado de estamento de la Administración Pública, el premio es para el Ayuntamiento de Pinofranqueado, que ha mostrado un "fuerte compromiso" con el bienestar social, la participación ciudadana y la inclusión en el entorno rural de Las Hurdes. En los últimos años, ha impulsado iniciativas como la rehabilitación de espacios municipales, el fomento de la lectura y actividades culturales y deportivas inclusivas. Además, participa activamente en el Plan Especial de Pedanías, garantizando servicios e inversiones en las alquerías del municipio.

El Ayuntamiento de Pinofranqueado también ha favorecido el asentamiento de entidades del ámbito de la discapacidad en su territorio, facilitando así el acercamiento de la prestación de servicios especializados a los usuarios y promoviendo una atención más cercana, accesible y equitativa.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Extremadura 2025 lo han formado el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura, Venancio Ortiz Silva; el delegado de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias García; la consejera general de la ONCE, Ana Díaz Alonso, y el consejero territorial de la ONCE en Extremadura, Francisco Javier González Jiménez.

También han sido miembros la presidenta de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, Carmen Pereira Santana; el presidente del Cermi Extremadura, Pedro Calderón Rodríguez; la delegada de Educación, Accesibilidad Universal e Inclusión, Participación Ciudadana y Parque de Obras del Ayuntamiento de Mérida, Susana Fajardo Bautista, y la redactora y coordinadora digital de COPE Extremadura, Celia Lafuente López.

La entrega de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Extremadura 2025 tendrá lugar durante una Gala que se celebrará el 11 de septiembre, a las 19.30 horas, en el Palacio de Congresos de Mérida.