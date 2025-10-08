Fundación Toro de Lidia celebra que no se tramite la ILP contra la tauromaquia: "Es un triunfo de la democracia"

MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín, ha calificado como un "triunfo de la democracia" que el Pleno del Congreso rechazara este martes tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida para acabar con el blindaje legal de la tauromaquia y dejar de considerarla patrimonio cultural, una propuesta que recabó más de 700.000 firmas de ciudadanos.

"Es un triunfo de la democracia, de la libertad cultural y del respeto a la diversidad cultural. Cualquier medida tendente a prohibir o limitar de cualquier manera el libre ejercicio de la cultura de las personas es profundamente antidemocrático", ha recalcado en declaraciones a Europa Press.

La iniciativa fue rechazada este martes con 57 votos a favor, los de Sumar, Podemos, Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Compromís; con 169 votos en contra de PP, Vox y UPN; y con la abstención de 118 del PSOE y del diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos. Esta mañana, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado que ya están hablando con los promotores de la ILP para volver a llevarla al Congreso.

En este sentido, el presidente de la Fundación Toro de Lidia ha subrayado que "el pueblo no ha delegado sus derechos sobre la cultura en los poderes públicos". "Ningún gobernante tiene el poder de disponer de la cultura, de modificar la cultura, de reorientar la cultura, y mucho menos de eliminar la cultura. Todos los poderes públicos tienen, sin embargo, la obligación constitucional de conservar y promover la cultura, todas las culturas", ha indicado.