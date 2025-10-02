Fundación Unicaja y Acción contra el Hambre se unen contra la inseguridad alimentaria en familias vulnerables andaluzas

SEVILLA, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

Fundación Unicaja y Acción contra el Hambre han mostrado su compromiso en la lucha contra la inseguridad alimentaria en Andalucía a través del programa 'Tarjetas de Ayuda Solidaria', que ofrecerá a más de 300 personas apoyo económico y acompañamiento formativo para mejorar la seguridad alimentaria y la inclusión social de familias vulnerables en la comunidad.

Según ha informado la Fundación en una nota, el director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones, acompañado por la delegada de Acción contra el Hambre en Andalucía y Extremadura, Maribel Isabel Soto, ha visitado una de las sesiones del programa en la sede de la entidad social en Sevilla para conocer de primera mano el proyecto y valorar el impacto de la distribución de las tarjetas en las familias.

Además, gracias a la colaboración de Fundación Unicaja, Acción contra el Hambre entregará en el mes de octubre 92 Tarjetas de Ayuda. La entidad ha detallado que cada hogar recibirá durante dos meses una aportación económica para la compra de alimentos esenciales en supermercados. Un sistema que sustituye al reparto tradicional de alimentos, que permite a las familias elegir los productos según sus necesidades y cultura, "reduciendo la estigmatización y dignificando el acceso a la alimentación", según ha explicado. Al mismo tiempo, "garantiza la trazabilidad digital de las compras y optimiza la eficiencia operativa del programa".

Asimismo, ha indicado que las personas que reciben esta tarjeta participan de forma paralela en los talleres de educación alimentaria, alfabetización digital y formación y orientación laboral, integrados en los programas 'Vives Emplea Saludable' y en las 'Escuelas de Empleo' de Acción contra el Hambre en Andalucía. Este acompañamiento integral, destinado a personas en riesgo de exclusión social, "busca promover hábitos de vida saludables, fortalecer la autonomía de las familias y mejorar sus posibilidades de inserción sociolaboral, generando un impacto sostenible en sus condiciones de vida", ha subrayado.

La ayuda a los colectivos más necesitados es "uno de los pilares de la labor" de la Fundación Unicaja, que trabaja con entidades y proyectos que contribuyen a, según ha expuesto la entidad, "paliar situaciones de emergencia social, con el fin de alcanzar una sociedad más inclusiva y con mayores niveles de bienestar".

SOBRE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

Acción contra el Hambre trabaja en Andalucía en materia de acción social desde 2013, cuando decidió poner en marcha su estrategia de empleo y emprendimiento para mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables a través de programas de acceso al empleo.

Con motivo de su décimo aniversario, la Fundación Unicaja impulsó el pasado año dos convocatorias extraordinarias a proyectos sociales y medioambientales a través de las que destinará más de 2 millones de euros a 39 proyectos de Andalucía y Ciudad Real que favorezcan la inclusión de personas vulnerables, así como la sensibilización y preservación de la biodiversidad.