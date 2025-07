Fundaciones evitan aumento de impuestos en ley de Trump gracias a apoyo bipartidista

Dos senadores republicanos y una amplia coalición bipartidista de financiadores y organizaciones sin fines de lucro evitaron un aumento del 600% en los impuestos aplicados a las dotaciones de las fundaciones privadas más grandes como parte de la legislación fiscal y de gasto del presidente Donald Trump.

Gracias a su apoyo, cuando Trump firmó la ley el 4 de julio, los impuestos aumentaron sobre las dotaciones de las universidades más grandes, pero no sobre las de fundaciones filantrópicas.

“Tengo que admitir que esto requirió algo de persuasión”, afirmó el senador Todd Young de Indiana en una entrevista con The Associated Press. El otro defensor fue el senador James Lankford de Oklahoma, quien no respondió a una solicitud de entrevista.

Juntos, abogaron por eliminar la disposición que, en el extremo superior, impondría un impuesto del 10% sobre las ganancias de inversión de las fundaciones con más de US$5000 millones en activos, frente a la tasa actual del 1,39%.

La medida revela tanto el poder de los grupos filantrópicos, especialmente los conservadores, para influir en los legisladores como una división en la coalición de la administración entre aquellos que quieren proteger la independencia de la filantropía privada y aquellos que piensan que el sector apoya la resistencia a la agenda del presidente.

El respaldo de los senadores republicanos y los grupos conservadores fue clave. Young dijo que habló con líderes o representantes de una docena de fundaciones en su estado para entender qué significaría aumentar estos impuestos sobre las dotaciones de las fundaciones.

Aunque Young no nombró a ningún líder específico, Indiana alberga numerosas fundaciones importantes, incluida una de las más grandes de Estados Unidos, la Lilly Endowment, que posee acciones en la compañía farmacéutica Eli Lilly y reportó activos de casi US$80.000 millones al final del año pasado. The Associated Press recibe financiamiento de Lilly Endowment para su cobertura de filantropía y religión.

Young declaró que muchos en el caucus republicano aprecian el valor de las inversiones que las fundaciones privadas realizan en sus comunidades.

“Seamos honestos aquí. El objetivo de este aumento del impuesto especial no era la gran mayoría de las fundaciones privadas. Era un puñado de grandes fundaciones que son conocidas a nivel nacional y que han sido acusadas de adoptar y perpetuar ciertas políticas y agendas progresistas”, expresó Young.

Aunque no especificó las fundaciones concretas, Young estaba haciendo eco de las críticas lanzadas por políticos como el vicepresidente JD Vance.

En un discurso de 2021 en el *think tank* conservador The Claremont Institute, Vance atacó a las fundaciones que financian movimientos por la justicia social y caracterizó su apoyo a los grupos de Black Lives Matter como "invertir en la división racial".

"Deberíamos eliminar todos los privilegios especiales que existen para nuestra clase de fundaciones sin fines de lucro", indicó Vance en ese momento. "Si estás gastando todo tu dinero para enseñar racismo a nuestros niños en sus escuelas, ¿por qué te damos beneficios fiscales especiales en lugar de gravarte más?".

La Casa Blanca ha expresado generalmente su apoyo a esa visión política. En una orden ejecutiva temprana, Trump pidió a la secretaria de Justicia que identificara grandes fundaciones para investigar por violaciones de derechos civiles, junto con grandes corporaciones y universidades. Hasta ahora, la administración no ha anunciado ninguna investigación sobre fundaciones, incluso cuando el plazo incluido en la orden ejecutiva ha pasado.

Los grupos filantrópicos conservadores añadieron su voz para oponerse al aumento propuesto en los impuestos sobre las ganancias de las dotaciones de las fundaciones. The Philanthropy Roundtable, que dijo apoyar ideas conservadoras y de libre mercado, lideró una coalición para enviar una carta al líder de la mayoría del Senado, el senador John Thune de Montana, y al senador Mike Crapo de Idaho, quien lidera el Comité de Finanzas del Senado.

"Sabemos que las políticas que desvían dólares privados de las organizaciones benéficas para llenar las arcas del gobierno son antitéticas a los valores conservadores", escribieron los firmantes sobre el impuesto propuesto sobre los activos de las fundaciones.

Otras disposiciones incluyen una deducción caritativa pero también nuevos límites a las donaciones de empresas. La legislación también contiene una mezcla de disposiciones que impactan a financiadores, organizaciones sin fines de lucro y comunidades. Permite que la gran mayoría de los contribuyentes tomen una deducción caritativa de hasta US$1000 para individuos y US$2000 para parejas casadas, lo que los defensores creen que aumentará la cantidad que los donantes cotidianos dan.

La ley también impulsó un nuevo límite en las deducciones detalladas para los contribuyentes más ricos, lo que los defensores piensan que desalentará las donaciones caritativas. También crea un nuevo requisito para que las corporaciones donen un mínimo del 1% de sus ingresos imponibles antes de recibir un beneficio fiscal. Muchas corporaciones no cumplen con ese umbral, lo que significa que pueden desalentarse de donar en absoluto.

United Philanthropy Forum es una organización de membresía para fundaciones, que ha abogado durante mucho tiempo por temas importantes para el sector. Además del reciente proyecto de ley de gastos, han seguido órdenes ejecutivas, disposiciones que habrían amenazado el estatus de exención de impuestos de las organizaciones y recortes a los programas de red de seguridad social.

Matthew L. Evans, vicepresidente de defensa y relaciones externas del foro, señaló que el foro cambió su estrategia hace varios años, alejándose de defender los intereses del sector para abogar por las comunidades a las que sirve la filantropía privada.

"Realmente es un momento en que todos deben ayudar porque, nuevamente, estas son circunstancias sin precedentes para nosotros", sostuvo Evans.

El foro fue parte de una coalición de asociaciones sin fines de lucro que ayudó a organizar una carta rechazando múltiples disposiciones en el proyecto de ley de gastos, que casi 3000 organizaciones sin fines de lucro firmaron para apoyar.

Pero uno de los mensajes más importantes que los defensores de las organizaciones sin fines de lucro estaban transmitiendo a los legisladores era sobre los impactos de los recortes a los programas de red de seguridad social, afirmó Kyle Caldwell, quien lidera el Council of Michigan Foundations. Dijo que su organización ha abogado por las fundaciones y las comunidades a las que sirven en Michigan durante décadas.

"Si piensas en todos los sistemas que estaban en su lugar: acceso a la atención médica, acceso a la educación, acceso a la comida. Todos esos realmente eran servicios dirigidos a los más vulnerables en nuestra comunidad. Ahí es donde la filantropía invierte más. Ahí es donde las organizaciones sin fines de lucro actúan más", expresó, agregando que los recortes "pondrán mayores demandas en el sector sin fines de lucro, que ya estaba sobrecargado".

Cuando se le preguntó sobre las preocupaciones por el impacto de los recortes, el senador Young de Indiana manifestó que cree que el proyecto de ley encuentra el equilibrio adecuado.

"Lo que hemos encontrado es que cuando la economía crece, la gente da más porque tiene más para dar", aseguró Young.

La cobertura de Associated Press de temas filantrópicos y organizaciones sin fines de lucro cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.