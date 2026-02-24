Fundador de Telegram afirma que Rusia lo investiga por "apoyar al terrorismo"

Pavel Durov, el fundador de Telegram, afirmó este martes que las autoridades rusas lo están investigando por "apoyar al terrorismo", en el último capítulo en los esfuerzos de Moscú por bloquear la popular aplicación de mensajería.

Rusia ha restringido el acceso tanto a Telegram como a WhatsApp, las dos aplicaciones de mensajería más populares del país, mientras intenta trasladar a los usuarios a Max aunque hasta ahora sin mucho éxito.

"Rusia ha abierto una causa penal en mi contra por 'apoyar al terrorismo'", anunció Durov, quien tiene ciudadanía rusa y francesa, en Telegram.

"A cada día, las autoridades inventan nuevos pretextos para restringir el acceso de los rusos a Telegram, ya que buscan suprimir el derecho a la privacidad y la libertad de expresión", añadió.

Rusia lleva años intentando, sin éxito, bloquear Telegram y ha exigido en repetidas ocasiones que Durov conceda al servicio de seguridad (FSB) acceso para sortear el cifrado y acceder a los datos de los usuarios.

Este martes medios estatales publicaron extensos artículos, citando materiales del FSB, en los que afirmaban que la negativa de Durov a cooperar con las autoridades había provocado muertes, ya que Telegram supuestamente se utilizaba para coordinar ataques "terroristas".

No hubo comentarios oficiales de Rusia sobre si hay abierta una investigación contra Durov.

"Estamos viendo un gran número de infracciones y la falta de voluntad de la administración de Telegram para cooperar con nuestras autoridades", declaró el martes a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, sin confirmar la investigación a Durov.

Además de ser un servicio de mensajería, Telegram se utiliza ampliamente como la principal plataforma de redes sociales del país.

El propio Kremlin publica allí varias veces al día y, la semana pasada, Peskov dijo que mantendría su cuenta oficial.