Fundador de Trump Burger, arrestado por el ICE

Roland Mehrez Beainy, de 28 años, ingresó a Estados Unidos con una visa de "no inmigrante" procedente del Líbano en 2019 y debía salir del país antes del 12 de febrero de 2024, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Beainy solicitó una visa permanente tras casarse, pero según el Departamento de Seguridad Nacional, no hay pruebas de que haya vivido con su supuesta esposa. Fue arrestado el 16 de mayo, pero su caso cobró protagonismo tras una entrevista con el Houston Chronicle en la que negó los cargos en su contra y acusó a las autoridades de "decir mentiras". Su audiencia en la corte de inmigración está programada para el 18 de noviembre. (ANSA).