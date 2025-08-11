Fundador de Trump Burger, arrestado por el ICE
Debería haber dejado el país en febrero de 2024
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Roland Mehrez Beainy, de 28 años, ingresó a Estados Unidos con una visa de "no inmigrante" procedente del Líbano en 2019 y debía salir del país antes del 12 de febrero de 2024, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Beainy solicitó una visa permanente tras casarse, pero según el Departamento de Seguridad Nacional, no hay pruebas de que haya vivido con su supuesta esposa. Fue arrestado el 16 de mayo, pero su caso cobró protagonismo tras una entrevista con el Houston Chronicle en la que negó los cargos en su contra y acusó a las autoridades de "decir mentiras". Su audiencia en la corte de inmigración está programada para el 18 de noviembre. (ANSA).
LA NACION
Otras noticias de ICE
Más leídas
- 1
Denuncian que cada vez hay más ratas en Buenos Aires: los barrios complicados y sus lugares “preferidos”
- 2
Radiografía de Flamengo, el gigante a vencer en la Copa Libertadores con figuras con pasado en River
- 3
Roger Federer vuelve a jugar al tenis: el anuncio que realizó el Masters 1000 de Shanghai
- 4
¿Es Perrier tan pura como afirman? El escándalo por el agua embotellada que sacude a Francia