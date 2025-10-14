Fundador de Zara compra un almacén en Reino Unido por US$108 millones, según medio
MADRID, 14 oct (Reuters) -
Pontegadea Inversiones, el vehículo de inversión del fundador de Zara, Amancio Ortega, ha acordado adquirir el almacén de PLP en Knowsley, cerca de Liverpool, en Reino Unido, por 81 millones de libras (US$107,50 millones), informó el lunes el sitio web de noticias inmobiliarias Place North West.
Pontegadea declinó hacer comentarios al respecto. El almacén de 78.967 metros cuadrados ha sido alquilado por Amazon desde 2022, según el sitio web de PLP.
El vehículo de inversión de Ortega compró en 2023 un centro logístico de Amazon en Dublín, Irlanda, por US$245 millones.
En Reino Unido, Pontegadea tiene una participación del 49% en el negocio portuario de Brookfield.
(US$1 = 0,7535 libras) (Información de Romolo Tosiani y Corina Pons en Madrid; edición de Charlie Devereux; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)
