Funeral de Claudia Cardinale será el 30 de septiembre en París

Las exequias de la actriz franco-italiana Claudia Cardinale, fallecida a los 87 años en las afueras de París, serán el 30 de septiembre a las 14H30 (12H30 GMT) en la iglesia de San Roque, en centro de la capital francesa, indicó el jueves su agente a AFP.

Luego será incinerada "en la más estricta intimidad familiar", precisó Laurent Savry. También se llevará a cabo un homenaje religioso el 1 de octubre en Nemours, a un centenar de kilómetros al sur de París, donde residía.

La iglesia de San Roque, en el distrito 1 de París, es donde se celebran a menudo los funerales de las celebridades.

La familia de Cardinale pidió que no hubiera "ni flores, ni recuerdos", pero invitó a aquellos que deseen rendir homenaje a la actriz a hacer una donación a la Fondazione Claudia Cardinale, que creó con su hija en Nemours, un lugar para acoger y promover a jóvenes artistas.

Icono mundial del cine, Cardinale, fallecida el martes, rodó más de 150 películas con directores como Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks o Sergio Leone.

Al final de su vida, vivió de "de forma sencilla y humilde, tal y como era ella", dijo su hija Claudia Squitieri, que vivía con ella en Nemours.

"Estoy muy feliz de haber podido compartir estos últimos años con ella, en fiestas y en la vida bulliciosa de este lugar", añadió. "Creo que fue feliz aquí".

