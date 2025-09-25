Funeral de Claudia Cardinale será el 30 de septiembre en París
Las exequias de la actriz franco-italiana Claudia Cardinale, fallecida a los 87 años en las afueras
- 1 minuto de lectura'
Las exequias de la actriz franco-italiana Claudia Cardinale, fallecida a los 87 años en las afueras de París, serán el 30 de septiembre a las 14H30 (12H30 GMT) en la iglesia de San Roque, en centro de la capital francesa, indicó el jueves su agente a AFP.
Luego será incinerada "en la más estricta intimidad familiar", precisó Laurent Savry. También se llevará a cabo un homenaje religioso el 1 de octubre en Nemours, a un centenar de kilómetros al sur de París, donde residía.
La iglesia de San Roque, en el distrito 1 de París, es donde se celebran a menudo los funerales de las celebridades.
La familia de Cardinale pidió que no hubiera "ni flores, ni recuerdos", pero invitó a aquellos que deseen rendir homenaje a la actriz a hacer una donación a la Fondazione Claudia Cardinale, que creó con su hija en Nemours, un lugar para acoger y promover a jóvenes artistas.
Icono mundial del cine, Cardinale, fallecida el martes, rodó más de 150 películas con directores como Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks o Sergio Leone.
Al final de su vida, vivió de "de forma sencilla y humilde, tal y como era ella", dijo su hija Claudia Squitieri, que vivía con ella en Nemours.
"Estoy muy feliz de haber podido compartir estos últimos años con ella, en fiestas y en la vida bulliciosa de este lugar", añadió. "Creo que fue feliz aquí".
jfg-agu/jmo/es/mb
Otras noticias de Cine
- 1
Cynthia Perkins, la amazona eterna: cómo consiguió su primer caballo, viajera incansable y el encanto por África
- 2
“Así le va a quien me roba”: el mensaje del jefe narco que transmitió en vivo las torturas a las tres jóvenes de La Matanza
- 3
Bullrich apuntó a Kicillof tras el comunicado de la Provincia por el crimen de Lara, Brenda y Morena
- 4
Fuerte cruce entre Alejandro Bercovich y Lucas Llach por el apoyo de Estados Unidos