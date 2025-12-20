Funerales en Gaza por seis personas muertas en un bombardeo israelí

Decenas de personas se reunieron este sábado en Ciudad de Gaza para los funerales de seis personas, entre ellas niños, que murieron el viernes en un bombardeo israelí contra una escuela que servía de refugio para desplazados.

Consultado sobre este ataque, el ejército israelí indicó el viernes que durante sus operaciones detectó "varios individuos sospechosos", añadiendo que sus soldados dispararon "para eliminar la amenaza".

Aseguró estar examinando "las denuncias sobre víctimas" y dijo "lamentar cualquier daño causado a personas no implicadas".

El sábado, frente a la morgue del hospital Al Shifa, un hombre sostenía en brazos el cuerpo de un niño envuelto en un sudario blanco, según imágenes de AFPTV.

Otros cinco cuerpos, dentro de bolsas mortuorias, yacían en el suelo.

Antes de dirigirse a enterrar a las víctimas, varios hombres recitaron una oración fúnebre.

La Defensa Civil de Gaza, organismo de primeros auxilios que opera bajo la autoridad del movimiento islamista palestino Hamás, había declarado inicialmente el viernes a AFP que se habían encontrado cinco cuerpos tras un bombardeo israelí contra la Escuela de los Mártires de Gaza, utilizada como refugio en el barrio de Tuffah.

El sábado su portavoz Mahmud Basal informó de un nuevo balance de seis muertos, precisando que otras dos personas estaban "desaparecidas bajo los escombros".

Entre las víctimas figuran un bebé de cuatro meses, una adolescente de 14 años y dos mujeres, según Mohamed Abu Salmiya, director del hospital Al Shifa.