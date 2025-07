Fúnez afirma que Feijóo derogará leyes de Sánchez que "rompen con la igualdad" en sus 100 primeros días si es presidente

CIUDAD REAL, 20 Jul. 2025 (Europa Press) - La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha advertido de que si el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, se convierte en presidente del Gobierno va a "derogar todas las leyes" puestas en marcha por el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez que "rompen con la igualdad de los españoles" durante sus cien primeros días de gobierno. Así se ha expresado este domingo en declaraciones a los medios en Puertollano (Ciudad Real), donde ha estado acompañada por el presidente regional del partido, Paco Núñez, y el alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Ruiz. En primer lugar, ha destacado, ese hipotético gobierno de Núñez Feijóo apostaría por garantizar "la caja única de la Seguridad Social", alegando que "con las pensiones no se juega y menos para pagarle a Pedro Sánchez que esté un día más en La Moncloa". De igual modo, ha asegurado que se aseguraría una Agencia Tributaria "que sirva no solo para recaudar impuestos sino para que esos impuestos se vean reflejados en el acceso en condiciones de igualdad a los servicios públicos". Y, finalmente, ha expresado también que en esos cien primeros días se pondría en marcha "un plan de regeneración democrática e institucional". "Cada vez que se ataca el Estado de Derecho sufre la democracia y se ponen en riesgo los derechos de los españoles", ha argumentado. Pide a Page "dejar el teatro" Por su parte, el presidente regional del PP, Paco Núñez, ha reclamado al presidente autonómico, Emiliano García-Page, "dejar el teatro" y defender a Castilla-La Mancha porque "no está a la altura de lo que requiere la región". Paco Núñez ha criticado al PSOE por "no estar a la atura" de lo que requiere la región. "Hoy Page no está a la altura de los ciudadanos a los que ha jurado representar ya que por culpa de los 8 diputados de Emiliano García-Page en el Congreso de los Diputados, los castellanomanchegos están viendo como empeora su sanidad, su educación o su protección social". "Prestar unos servicios sociales de calidad, prestar una atención a nuestros mayores de calidad, poder tener una cobertura asistencialista desde el punto de vista de la atención a los mayores en las residencias, en las viviendas tuteladas, en los centros del día, requiere de financiación porque sin una buena financiación es imposible mantener una buena atención y Castilla-La Mancha está infra financiada y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones". Los castellanomanchegos, ha insistido el presidente del PP castellanomanchego, tendrán que saber que hay un responsable de lo que ocurre "y ese es el presidente de la Junta y secretario general del partido, que ha permitido que sus 8 diputados voten a favor del cupo catalán y que el dinero de los castellanomanchegos se marche a Cataluña". En ese sentido, Paco Núñez ha recordado que no se puede plantear una mejora de la financiación si lo que nos está planteando el Gobierno de Pedro Sánchez es justo lo contrario. Lo que ha pactado Sánchez con la Generalitat de Cataluña es sencillamente meterle la mano en la faltriquera a todos los castellanomanchegos para que el dinero de nuestros paisanos acabe en manos del separatismo catalán y eso no puede suceder. Por todo ello, Paco Núñez ha aseverado que hasta que no haya un gobierno del presidente Alberto Núñez Feijóo no va a volver el sentido de Estado, la gestión eficaz, el sentido común, la política de altura, esa que trata de beneficiar siempre al interés general y que piensa en los ciudadanos con eficacia y con gestión. Por eso, ha apostillado que es urgente que haya unas elecciones generales, para que el presidente Feijóo alcance el Gobierno de nuestro país y devuelva la dignidad y el sentido de Estado a nuestro país. Y Puertollano es un ejemplo de que las políticas del Partido Popular funcionan. Puertollano es ejemplo de la buena gestión, de la gestión cercana y de la gestión eficaz. Esta ciudad ha recuperado la alegría, el brillo, la ilusión que tienen sus habitantes y lo ha hecho porque tiene un alcalde y porque tiene un Gobierno municipal que sin lugar a duda es un Gobierno ambicioso, es un Gobierno sensato, es un Gobierno con una altísima capacidad de gestión y tiene un gran alcalde como es Miguel Ángel Ruiz y un gran Gobierno municipal, ha zanjado.