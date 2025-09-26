Funko reparte cerca de 250 tickets por día para vender sus ediciones exclusivas en la Cómic-Con Málaga

MÁLAGA, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

Trabajadores del "stand" de Funko en la San Diego Cómic-Con Málaga están repartiendo alrededor de "250 tickets" por día para que los primeros clientes que se pongan a la cola puedan adquirir sus Funkos exclusivos de Jurassic Park, Spiderman y Star Wars después de que el 'sold out' de ayer acabara con algunos visitantes poniendo una hoja de reclamaciones, como se pudo constatar en redes sociales.

"Hubo un poco de descontrol porque todo el mundo quiere el funko exclusivo, y no entendían que si es exclusivo es porque hay funkos limitados", ha explicado en declaraciones a Europa Press Ivanna, una de las trabajadoras.

La joven, que no trabajó ayer, ha explicado que les están entregando tickets a los primeros visitantes que se ponen a la cola para que puedan adquirir alguno de estos codiciados Funkos --el mismo número de tickets que de Funkos exclusivos que se van a poner a la venta, que ronda "los 250"--. Aún así, ha puntualizado que "hay enfados".

El 'stand' de Funko reúne a coleccionistas y otros que no lo son tanto, según Ivanna. Los tres Funkos exclusivos son muy deseados tanto por el hecho de que "hay pocas ediciones" como por el hecho de que cada uno de ellos tiene una pegatina referente a la Cómic-Con malagueña.

A esto último hace referencia una de las visitantes del 'stand', una de las 'mods' que hay detrás del perfil de Instagram Funkocaris que, en declaraciones a Europa Press, ha detallado que, sin la pegatina, se podría adquirir el Funko "en cualquier otro lugar" por lo que valora el nuevo sistemas como una "mejoría de la organización". En su caso concreto quiere comprar el Funko de Spiderman, para añadirlo a su colección, que asciende a cerca de "1600" funkos.

Al final de la kilométrica cola del 'stand' de Funko, que recorre prácticamente uno de los lados del Hall, María guarda el sitio a su novio, coleccionista de Funkos. En declaraciones a Europa Press, explica que no se habían enterado del sistema de 'tickets' para adquirir las ediciones exclusivas.

Aunque explican que se han desplazado al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) para disfrutar de la convención, creen que es "todo un poco chafa". En concreto, la joven critica que no haya "gente de la organización" que indique dónde está la cola y la falta de puntos de descanso, sobre todo en su caso, que vienen con una amiga embarazada. Por otro lado, agradece el 'Welcome Pack', que incluye entre otras cosas un mapa del recinto.

NO ESTABAN PREPARADOS PARA MANEJAR TANTA GENTE

El de Funko es uno de los 'stands' del 'Exhibitor's Hall', una de las zonas de la Cómic-Con malagueña, que está generando más colas. Antes de entrar, Pepe opina que el evento está "bien organizado, pero muy sobrepasado" y habla de filas en la fuente, el baño y "media hora" para pedir refrescos.

En declaraciones a Europa Press, ha comentado que personalmente no viene a buscar artículos de coleccionismo, sino "a vivir la experiencia" durante los cuatro días que dura el evento. Por su parte, Ana ha valorado positivamente la variedad de la programación en cuanto a "contenido, artistas y paneles", aunque ha pedido "algo más de espacio para artistas independientes". "Todo el mundo tiene algo que hacer", ha asegurado desde la cola para entrar al 'Exhibitor's Hall'. No obstante, ha lanzado una crítica a la organización en lo que concierne "al orden y a la atención al visitante". En este sentido, ha criticado que las fuentes de agua estén "mal señalizadas", que las colas al sol como las que hay que hacer para comprar comida no estén "protegidas" del sol y el "poco espacio" en el interior del Exhibitor's hall, como asegura ocurrió ayer durante la primera jornada del evento. "No estaban preparados para poder manejar tanta gente", ha concluido.