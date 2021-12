FunPlus da la bienvenida a Alba Rodríguez Embid como responsable de crecimiento en Barcelona

Zúrich y barcelona, españa--(business wire)--dic. 14, 2021--

FunPlus, desarrollador y editor de juegos para móviles líder en el mercado, ha anunciado hoy el nombramiento de Alba Rodríguez Embid como responsable de crecimiento, con sede en la oficina de edición de Barcelona.

Funplus welcomes alba rodríguez embid as barcelona-based head of growth. rodríguez embid to lead brand growth, user acquisition, and promotional campaigns in western markets (photo: business wire)

Rodríguez Embid se centrará principalmente en el crecimiento de la marca de los juegos y productos actuales y futuros de FunPlus y en la formulación y ejecución de estrategias de adquisición de usuarios para los mercados occidentales. También desarrollará y supervisará campañas promocionales que destaquen los aspectos únicos del catálogo de FunPlus, incluyendo una gama cada vez más diversa de cultura pop e integraciones de IP en títulos como State of Survival y King of Avalon.

Con más de una década de experiencia en marketing online y con experiencia en el sector móvil, Rodríguez Embid redoblará los esfuerzos de FunPlus para llegar a nuevos públicos en 2022 y años posteriores. Durante sus seis años de experiencia en puestos de liderazgo en la adquisición/retención de usuarios y el marketing de rendimiento en Socialpoint, Rodríguez Embid ayudó al lanzamiento mundial con éxito de numerosos juegos, como Dragon City y Monster Legends. En los últimos años, ha ampliado su experiencia en marketing, uniéndose a los equipos con sede en Barcelona de la red social de moda 21 Buttons y a la plataforma de aprendizaje creativo Domestika.

"Estamos muy contentos de incorporar a una líder con tanto talento y tan buena reputación como Alba", ha señalado Enric Cabestany, director general de FunPlus para Estados Unidos y Europa. "Seguiremos evolucionando la cartera de FunPlus y las experiencias favoritas de los aficionados y contaremos con ella y con otras nuevas contrataciones en nuestro estudio de Barcelona que nos llevarán a la próxima era de los juegos para móviles", añade.

FunPlus, con sede en Suiza, ha aumentado su presencia europea de forma constante en los últimos tres años, con la apertura de su oficina de edición en Barcelona, así como de estudios en Estocolmo y Moscú.

FunPlus sigue contratando personal en Barcelona y en otros lugares: puede consultar aquí los puestos vacantes.

Para más información sobre FunPlus, visite http://www.FunPlus.com. Puede acceder a recursos de prensa aquí.

Acerca de FunPlus

Fundada en 2010, FunPlus es un desarrollador y editor de juegos global independiente con sede en Suiza y operaciones en China, Japón, Singapur, España, Suecia, Rusia y Estados Unidos.

Como organización que nutre al mejor talento creativo y diverso del mundo y emplea a casi 2.000 personas, la compañía ha desarrollado y publicado juegos que han sido clasificados en el primer puesto en casi 70 países, incluidos State of Survival, King of Avalon y Guns of Glory.

Los estudios FunPlus incluyen KingsGroup, Puzala, Seven Games e Imagendary Studios, cada uno de ellos enfocado en desarrollar una marca única de juegos innovadores para un público global.

FunPlus es fundador de FPX (FunPlus Phoenix), una de las organizaciones de deportes electrónicos de más éxito del mundo y campeones mundiales de la League of Legends de 2019.

