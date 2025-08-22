Furia en Hungría por ataque de Kiev a oleoducto

“Otro ataque a la seguridad energética de nuestro país, otro intento de arrastrarnos a la guerra”, declaró el canciller húngaro, Peter Szijjarto, al condenar el ataque ucraniano del jueves por la noche a una estación de bombeo a lo largo del Oleoducto Druzhba (Amistad).

“Durante la noche, escribió Szijjarto en Facebook, recibimos la noticia de que el Oleoducto de la Amistad, en la frontera entre Rusia y Bielorrusia, había sido atacado repetidamente, por tercera vez en poco tiempo. El transporte de crudo a Hungría se ha detenido una vez más”.

“No funcionará; seguiremos apoyando los esfuerzos de paz y protegiendo nuestros intereses nacionales con todas nuestras fuerzas”, señaló el ministro.

El canciller húngaro agregó que, junto con su colega eslovaco, Juraj Blanár, envió una carta de protesta a la Alta Representante y Vicepresidenta Kaja Kallas, y el comisario de Energía de la UE, Dan Joergensen, para exigir que la Comisión Europea intervenga ante los ataques.

“En tan solo unas semanas, este vital oleoducto ha sido atacado por tercera vez, y ahora el suministro de petróleo a Hungría y Eslovaquia se detendrá durante al menos cinco días.

Seamos claros: con estos ataques, Ucrania no perjudica principalmente a Rusia, sino a Hungría y Eslovaquia”, sostiene Szijjarto.

“El oleoducto Druzhba es indispensable para nuestro suministro energético. Sin él, el suministro de petróleo a nuestros países es físicamente imposible. Estos ataques constituyen un ataque directo e inaceptable a nuestra seguridad energética”, agregó.

“Bruselas debe entender: son la Comisión Europea, no la Comisión Ucranian”, afirma el canciller húngaro.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, es el único de los 27 líderes de la UE que veta el ingreso a la unión de Ucrania, lo que daría al país un margen de seguridad mayor ante Rusia dado que su incorporación a la OTAN está descartada. (ANSA).