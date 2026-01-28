Fury confirma que volverá al ring, anuncia pelea contra Makhmudov en abril

MANCHESTER, Inglaterra, 28 ene (Reuters) - El británico Tyson Fury volverá al cuadrilátero en su país natal el 11 de abril, cuando el excampeón mundial de los pesos pesados se enfrente a Arslanbek Makhmudov.

Fury, de 37 años, anunció su retirada a principios del año pasado, pero había insinuado un regreso antes de confirmar este mes que saldría de su inactividad para su primera pelea desde que perdió ante Oleksandr Usyk en diciembre de 2024.

El lugar del combate se anunciará más adelante.

"Estoy emocionado por volver. El corazón siempre ha estado y siempre estará en el boxeo. Que alguien vaya a decirle al rey que el as está de vuelta", dijo Fury.

Makhmudov, ruso afincado en Canadá, reforzó sus credenciales al vencer al británico Dave Allen en su pelea más reciente.

"Estoy encantado con la oportunidad", dijo Makhmudov. "Vengo a dar guerra. Tyson Fury ha sido un gran campeón". (Reporte de Lori Ewing. Editado en español por Natalia Ramos)