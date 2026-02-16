Fury revela que el accidente de Joshua le motivó para volver al boxeo

El boxeador británico Tyson Fury, antiguo campeón de los pesos pesados, reveló que el accidente de su viejo rival Anthony Joshua en diciembre en Nigeria motivó su decisión de retornar a los cuadriláteros tras quince meses de ausencia.

"Mañana podría no llegar nunca, y supongo que lo que inclinó mi decisión de volver fue la tragedia que le sucedió a Anthony Joshua", declaró Fury, de 37 años, este lunes en una rueda de prensa.

Fury anunció su retorno el 4 de enero, una semana después del accidente de coche de Joshua en Nigeria.

Este último resultó levemente herido, pero su preparador físico Sina Ghami y su entrenador Latif Ayodele, que también eran amigos cercanos, perdieron la vida.

"Nunca hay que dejar las cosas para mañana, ni para el año que viene, ni para la semana que viene, porque el mañana no está prometido a nadie", añadió Fury, que regresará con una pelea contra el peso pesado de origen ruso Arslanbek Makhmudov el 11 de abril en Londres.

Fury se había retirado tras su segunda derrota consecutiva ante el ucraniano Oleksandr Usyk a finales de 2024.

El púgil británico también afirmó que regresa al ring para devolver lustre a la disciplina.

"La verdad es que he vuelto por una sola razón: hacer que el boxeo vuelva a ser grande", añadió Fury.

"Desde que me retiré el boxeo, en mi opinión, no ha dejado de decaer y se ha vuelto bastante aburrido", concluyó el boxeador conocido como Rey Gitano.