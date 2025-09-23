Fusil en mano, el chavismo marcha para defender a Maduro ante Trump

Con fusiles en mano y a bordo de vehículos de guerra, cientos de civiles y militares marcharon el martes en Caracas para defender al presidente Nicolás Maduro frente a las acusaciones de narcotráfico del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

Militares y civiles se concentraron en una de las principales avenidas de la capital venezolana para rechazar el despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe y las "burlas" de Trump a milicianas venezolanas.

Trump publicó en la víspera un video en su red Truth Social donde mostró a mujeres en entrenamientos militares. "Alto secreto: Capturamos a la Milicia venezolana en entrenamiento. ¡Una amenaza muy grave!", escribió.

"Mantengamos en alto el fusil y la moral", gritaba desde una tarima enorme una de las animadoras de la marcha convocada para apoyar a Maduro frente a las "amenazas" de Estados Unidos que lo acusa de encabezar un supuesto "Cártel de los soles".

"Son unos locos, nosotros somos gente de paz que solamente ha llevado libertad al mundo", comentó a AFP Iguaraya Alvarado, cabo primero de la Milicia.

Más temprano Trump dijo durante un discurso ante la ONU que Estados Unidos utiliza su "poderío militar" para destruir "redes de tráfico de Venezuela", que asegura son encabezadas por Maduro, quien niega estas acusaciones.

Washington desplegó ocho buques de guerra y un submarino en aguas internacionales del Caribe y hasta la fecha destruyó al menos tres embarcaciones de supuestos narcotraficantes que salieron de Venezuela, dejando al menos 14 muertos.

Venezuela habla de "ajusticiamiento" de pescadores en el Caribe mientras rechaza los señalamientos de tráfico de drogas.

"No vamos a permitir que ningún imperio norteamericano invada nuestro país y estamos preparados para lo que ellos quieran(...) Nuestro presidente no está solo", dijo a la AFP Dailyn Mota, de 38 años, mientras cargaba un fusil.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, calificó la publicación de Trump como "un acto de menosprecio" inaceptable.

"La burla es un acto de poco valor humano, la burla es desprecio por el prójimo, es supremacismo, la burla es racismo", dijo Padrino López desde la tarima dispuesta para animar la concentración.

Padrino dijo que las mujeres que aparecen en el video divulgado por Trump fueron condecoradas por orden de Maduro.

"Que se burle, pero nosotros somos aquí verdaderos, aquí estamos preparados para la batalla, a esa gente no hay que hacerle caso", declaró a la AFP Nohelia Figuera, dirigente comunal de la barriada popular de Antímano, en Caracas.

