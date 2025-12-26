Fútbol.- 159 equipos han pasado por Pinatar Arena en 2025

MADRID, 26 Dic. 2025 (Europa Press) - Pinatar Arena, un centro deportivo ubicado en la localidad murciana de San Pedro del Pinatar, ha terminado el año 2025 "con las mejores cifras de su historia" después de albergar 159 concentraciones de equipos de 41 países distintos que han generado más de 45.000 pernoctaciones en la Costa Cálida. La instalación destacó este viernes en una nota de prensa que acogió a Leo Messi con la selección argentina, así como la presencia de clubes europeos durante el parón invernal de sus ligas, el 'playoff' de la Liga de Naciones entre Islandia y Kosovo, la Ronda 2 del Europeo Femenino sub-17 y a selecciones preparando la Copa de África. Así, el año empezó fuerte con la típica temporada invernal de clubes que reunió al Heideheim alemán, al Hajduk croata, al Genk belga y nuevas incorporaciones como el Elfsborg sueco y el Ujpest húngaro. En verano, por su parte, hubo "algunos de los mejores momentos del año con la presencia de históricos británicos" como el Heart escocés y el Blackburn Rovers inglés, o los españoles Getafe CF, Elche CF, Granada CF y Albacete Balompié. Además, las estancias de equipos árabes han crecido verano tras verano, con presencia en 2025 de Al Ain, Al Rayyan y NEOM. Las federaciones tuvieron de nuevo "un protagonismo predominante" en Pinatar Arena con la organización de tradicionales torneos como la Pinatar Cup o la MIMA Cup y, por tercera vez consecutiva, el número de selecciones supera al de clubes (100-59) "como clara muestra de la importancia que ha adquirido Pinatar Arena a nivel internacional dentro de las federaciones de fútbol de todo el mundo y que han llevado al centro ser elegido como uno de los de entrenamiento oficiales para el Mundial de 2030". Y sobre todo, el 2025 será "recordado" en Pinatar Arena por la visita el pasado mes de noviembre de la actual campeona del mundo, Argentina, liderada por Lionel Messi, y por colaborar en la organización de eventos oficiales como la clasificación del Mundial 2026 con la estancia de Georgia previa al partido contra España y la preparación para la Copa África de las selecciones de RD Congo y Zambia. Las federaciones de Alemania, Escocia, China, Portugal, Dinamarca, Canadá, Bélgica, Islandia, Suecia, Noruega, Ucrania y Estados Unidos, entre otras muchas, han sido fieles a su cita con la Costa Cálida enviando durante el año 2025 hasta 100 equipos nacionales en sus distintas categorías. Además, asociaciones como la FA inglesa o la KNVB neerlandesa, tras la firma del acuerdo que convertía a Pinatar Arena en sede oficial de entrenamientos de Países Bajos en España, han elegido este centro en casi una decena de ocasiones este año 2025 para sus distintos compromisos. Los 159 equipos que se han concentrado este 2025 en Pinatar Arena han disputado hasta 196 partidos, la mayoría de ellos en el campo principal (114) y con gran presencia de aficionados y ojeadores de todo el mundo. Entre ellos, los de la Ronda 2 del Europeo Femenino Sub-17 o para el partido de 'playoff' de la Liga de Naciones entre Islandia y Kosovo que se llevó a cabo en el Estadio Enrique Roca de Murcia.