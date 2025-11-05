Fútbol. AC Milan e Inter completan la compra del estadio de San Siro

MADRID, 5 nov. 2025 (Europa Press) - El AC Milan y el Inter de Milán completaron este miércoles la compra del estadio de San Siro al Ayuntamiento de la ciudad italiana, mientras avanzan sus planes para construir un nuevo estadio, que tendrá una capacidad superior a 70.000 espectadores. En un comunicado conjunto, ambos clubes anunciaron la firma de la escritura de compraventa con el Ayuntamiento de Milán para la adquisición de la 'Gran Función Urbana de San Siro', que incluye el estadio Giuseppe Meazza y su área circundante, hasta ahora de propiedad pública, por 197 millones de euros, según la prensa italiana. Milan e Inter avanzaron en septiembre una colaboración con los arquitectos Foster + Partners y Manica para el desarrollo de un nuevo estadio de última generación con capacidad para 71.500 espectadores. Pero la continuación de las obras estaba supeditada a que el club completara la adquisición de San Siro. "Este hito estratégico refleja la ambición compartida del AC Milan y el Inter, así como de sus respectivos propietarios, RedBird y los fondos gestionados por Oaktree, por alcanzar el éxito deportivo a largo plazo y realizar inversiones que generen valor y apoyen el crecimiento sostenible de los clubes", destacó el comunicado de los clubes. Tanto Inter como Milan aseguraron que el nuevo estadio "cumplirá con los más altos estándares internacionales y está destinado a convertirse en un nuevo icono arquitectónico para la ciudad de Milán". Como parte del proyecto, también se creará un nuevo centro de excelencia que reflejará "la vocación deportiva y cultural" del distrito de San Siro. La transacción, realizada a través de Stadio San Siro SpA, contó con el apoyo de una financiación proporcionada por las instituciones bancarias internacionales Goldman Sachs y JP Morgan, como coordinadores principales, y por los socios bancarios de los clubes, Banco BPM y BPER Banca, informaron ambas entidades.