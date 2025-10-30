Fútbol: Aedas Homes, patrocinador de la sección femenina del Sporting de Lutxana de Barakaldo

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

AEDAS Homes y el Sporting de Lutxana, club de fútbol centenario de Barakaldo (Bilbao), han firmado un acuerdo de colaboración por el que la promotora de viviendas se convierte en nuevo patrocinador oficial de la sección femenina del club deportivo durante un periodo inicial de un año con posibilidad de prórroga.

Gracias a este acuerdo, los ocho equipos femeninos del Sporting de Lutxana lucirán el logotipo de AEDAS Homes en sus camisetas, mientras que el resto de los conjuntos federados del club, 16 en total, portarán la marca de la promotora en la manga. Además, AEDAS Homes aparecerá en la valla publicitaria trasera de las porterías en el Campo de Fútbol de Serralta.

"Este nuevo convenio con el Sporting de Lutxana consolida a AEDAS Homes como *partner* estratégico en el firme compromiso de la compañía con el deporte y, especialmente, con el fútbol femenino", aseguró Mikel Fernández, Delegado Territorial de AEDAS Homes en Norte, quien recordó que la organización ya ha apoyado a clubes como el Athletic Club Femenino Rincón de la Victoria o el CD Laredo Femenino, entre otros.

"Desde el Sporting de Lutxana queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a AEDAS Homes por confiar en nuestro proyecto y mostrar su apoyo al crecimiento del fútbol femenino. Este acuerdo nos llena de ilusión y entusiasmo, y supone un paso más en la consolidación de un club que trabaja día a día por el desarrollo deportivo y personal de todas sus jugadoras y jugadores", afirmó Gonzalo de Diego Cantero, presidente del Sporting de Lutxana.

De Diego subrayó que en los últimos años el fútbol femenino ha experimentado un auge sin precedentes, tanto en número de licencias como en visibilidad mediática y social. "Atendiendo a esta realidad, el Sporting de Lutxana, fiel a sus valores de igualdad, esfuerzo, compromiso y trabajo en equipo, ha redoblado su apuesta por el deporte femenino, encontrando en AEDAS Homes un aliado que comparte esa misma visión", subrayó.