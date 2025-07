Fútbol. Agirrezabala, presentado con el Valencia: "Desde que llegas a Mestalla te das cuenta de la dimensión del club"

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - El portero vasco Julen Agirrezabala ha comentado este martes que desde que llegas la primera vez a Mestalla te das cuenta de "la dimensión del club" y la afición que tiene, y que es un estadio en el que se vive "un ambiente futbolístico de élite" que está deseando disfrutar como local. "Las dos veces que he visitado Mestalla, desde el momento en el que llegas, te das cuenta de la dimensión que tiene el club, toda la afición y una vez dentro, vives un ambiente futbolístico de élite, de los que se ve en pocos estadios y con muchas ganas de vivirlo como local", afirmó el nuevo portero del equipo che durante su presentación. Agirrezabala, cedido hasta final de temporada por el Athletic pero con una opción de compra por parte del Valencia, apuntó que sólo se centró "en este año". "Lo que depende de mí es dar el mejor rendimiento posible y ayudar al equipo. Estoy muy ilusionado de esta temporada, por estar aquí e intentar dar todo lo mejor al Valencia", añadió. Sobre el objetivo del equipo esta temporada apuntó que un club "histórico como el Valencia", debe "estar arriba" en la tabla. "La Liga es muy competitiva y siempre vas a estar peleando cada partido. Es una temporada ilusionante. Hay un equipo con el que se pueden hacer cosas muy bonitas. Ir partido a partido, conseguir los tres puntos y ese va a ser el camino para estar arriba de la clasificación", explicó. "Mamardashvili es un porterazo y sé todo lo que le ha dado al Valencia, pero no siento ninguna presión en cuanto a eso. Mamardashvili es Mamardashvili y Julen es Julen. Desde el primer momento en el que hablé con Corberán y el club, me transmitieron la idea de mejorar cada día, y eso en un portero joven es muy importante", expresó sobre ser el relevo del meta georgiano. Por último, Agirrezabala confesó que las primeras conversaciones las llevaron sus agentes. "Estoy muy agradecido por la confianza y no tuve ninguna duda de que este era el lugar adecuado para seguir creciendo", concluyó.