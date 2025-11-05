LA NACION

Fútbol. Agotadas las 23.000 entradas para el entrenamiento del Barça en el Spotify Camp Nou

Fútbol. Agotadas las 23.000 entradas para el entrenamiento del Barça en el Spotify Camp Nou

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Fútbol. Agotadas las 23.000 entradas para el entrenamiento del Barça en el Spotify Camp Nou
Fútbol. Agotadas las 23.000 entradas para el entrenamiento del Barça en el Spotify Camp Nou

BARCELONA, 5 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El FC Barcelona ha anunciado este miércoles que ha vendido las 23.000 entradas disponibles para el entrenamiento del primer equipo masculino en el Spotify Camp Nou, que tendrá lugar este viernes 7 de noviembre, y en el que los aficionados 'culers' podrán disfrutar del primer regreso a casa del equipo de Hansi Flick. La afición blaugrana ha agotado las 23.000 entradas disponibles, que serán con fines solidarios, pocos días después de que salieran a la venta, ubicadas en la primera y segunda graderías de Tribuna y Gol Sur, correspondientes a la Fase 1A de las obras del estadio, a la espera de que el Ayuntamiento de Barcelona apruebe la Fase 1B, que incluirá primera y segunda graderías de Tribuna, Gol Sur y Lateral. Además, el club 'culer' ha anunciado que irá liberando progresivamente algunas entradas adicionales en caso de que las reservadas para compromisos institucionales o técnicos no sean finalmente utilizadas. Por último, ha querido agradecer el "entusiasmo y apoyo" de sus aficionados en este primer regreso al Spotify Camp Nou.

LA NACION
Más leídas
  1. Cuánto cuesta el Toyota Corolla en noviembre
    1

    Cuánto cuesta el Toyota Corolla en noviembre de 2025

  2. Tití Fernández reveló los mensajes que Alberto le enviaba para Messi durante el Mundial de Qatar
    2

    Tití Fernández reveló los mensajes que Alberto le enviaba para Messi durante el Mundial de Qatar

  3. La ruta del Mercosur será operada por viejos conocidos de la obra pública a cambio de $3500 de peaje cada 100 kilómetros
    3

    La ruta del Mercosur será operada por viejos conocidos de la obra pública a cambio de $3500 de peaje cada 100 kilómetros

  4. El golazo de área a área que es candidato a ser el mejor del máximo torneo de Europa
    4

    Champions League: Mickey Van de Ven hizo un golazo de área a área para Tottenham Hotspur

Cargando banners ...