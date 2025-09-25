Fútbol: Aitana Bonmatí: "La constancia para ganar el Balón de Oro tres veces seguidas es lo más difícil"

BARCELONA, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

La futbolista del FC Barcelona Aitana Bonmatí aseguró este jueves en un acto privado en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, organizado por el club blaugrana para celebrar sus tres Balones de Oro, que no vive estos galardones "con euforia" pero sí con "orgullo, satisfacción y agradecimiento", y reivindicó la dificultad de mantener la constancia que le ha llevado a encadenar tres trofeos consecutivos, un hecho "histórico y muy difícil" que llega con "sacrificio, sufrimiento y esfuerzo".

"Euforia tampoco, creo que nunca he vivido los Balones de Oro con euforia, sí alegría. Los hemos vivido con mucha naturalidad, que a veces parece la normalidad. Pero cuando te paras a pensarlo, hay mucho sacrificio, sufrimiento y esfuerzo detrás", señaló Bonmatí, que subrayó la "responsabilidad" de ser "referente mundial para toda una sociedad" desde hace ya unos años atrás.

Sobre este tercer Balón de Oro, la de Sant Pere de Ribes confesó que lo vivió "de forma inesperada". "No sabíamos nada, intentas bajar la expectativa. Este año estaba muy igualada la cosa, y por lo que me han dicho ha sido un Balón de Oro muy igualado. No me preparé un discurso porque realmente no me quería poner la presión", explicó a los medios presentes, entre ellos Europa Press.

En cuanto al momento en que escuchó, por los altavoces del Théâtre du Châtelet, su nombre como ganadora, relató que fue "muy raro". "De repente dicen que anuncian el Balón de Oro femenino y empiezan con un 'ranking' y yo me digo, '¿dónde estoy?' Porque no me veía. De golpe ves como un uno contra uno entre Mariona (Caldentey, del Arsenal y excompañera) y yo. Nos hacen salir para ponernos el micrófono, nos damos suerte y nos abrazamos, y después pasó todo muy rápido", recordó.

No obstante, pese a ser la jugadora con más Balones de Oro de la historia (su compañera Alexia Putellas ganó los dos anteriores), aseguró que es "la misma persona de siempre". "Soy más madura y con más experiencia", aseguró antes de destacar la importancia de contar con un entorno estable que le mantiene "con los pies en la tierra". "Nada ha cambiado más allá de tener tres Balones de Oro", afirmó.

También reconoció que mejorar el disparo exterior sigue siendo uno de sus objetivos de cara a ser mejor futbolista. Porque no se conforma con nada. "Soy una jugadora que no tiene tanto la portería entre ceja y ceja. A veces me entretengo y luego pienso que podía haber chutado", admitió.

La centrocampista 'culer' valoró que su tercer Balón de Oro premia especialmente su rendimiento en los partidos decisivos, pese a no haber ganado la 'Champions' con el Barça Femení o la Eurocopa con España, siendo finalista en ambos torneos. "Creo que se me ha valorado mucho el hecho de destacar en partidos importantes, que son los que realmente ha visto mucha gente", señaló.

Preguntada por la posibilidad de un cuarto trofeo, reiteró que no trabaja con esa meta como obsesión.

“Yo no vivo cada día con el objetivo de ganar el Balón de Oro, eso es consecuencia del trabajo bien hecho y, sobre todo, colectivo. Llegar a una final ya es una gran temporada porque el camino hasta allí es brutal”, defendió.

Pide a los políticos que acaben con la guerra en Palestina

Sobre el conflicto en Palestina, Aitana Bonmatí lamentó que parezca que la sociedad no haya “aprendido nada de las guerras del siglo pasado”. “Soy fanática de leer sobre la Segunda Guerra Mundial y lo que pasó. Hoy siguen existiendo guerras y parece que no hemos aprendido. Las personas somos un número, no valoramos la vida de un ser humano y somos peones de los políticos”, lamentó. “Mi voz puede ayudar, pero no cambiará nada. La responsabilidad la tienen los políticos, todos los políticos del mundo”, concluyó.