Fútbol. Aitana Bonmatí lidera la baza española para repetir en los premios The Best

MADRID, 6 nov. 2025 (Europa Press) -

La centrocampista del FC Barcelona y la selección española Aitana Bonmatí encabeza las nominadas al premio The Best de la FIFA a la mejor jugadora de 2025, favorita a un tercer galardón consecutivo tras ganar hace dos meses también su tercer Balón de Oro.

La FIFA desveló este jueves las listas de candidatas a los distintos premios que otorga cada año, entre ellos 'Mejor jugadora', 'Mejor portera' y 'Mejor entrenador/entrenadora' dentro del fútbol femenino.

Bonmatí se llevó ya el 'The Best' en 2024 y 2023, cuando sucedió en el palmarés a una Alexia Putellas que también opta al galardón que ganó en 2021 y 2022.

El dominio del fútbol español puede estar garantizado con estas dos representantes ilustres. Aitana ganó su tercer Balón de Oro después de una temporada en la que se quedó con la miel en los labios en la final de la Champions, pero que fue reconocida como la mejor jugadora de la máxima competición continental.

Además de esa espina, la catalana se llevó también clavada el pasado verano la de la final de la EURO perdida con España. Igualmente le sucedió a su compatriota Putellas, y a las también internacionales del Barça Patri Guijarro y Claudia Pina, quienes igualmente están entre las nominadas al The Best de la FIFA.

Por su parte, la ex del club azulgrana y campeona de Europa con el Arsenal Mariona Caldentey completa la terna de cinco aspirantes españolas al galardón más notorio. El resto de candidatas son Sandy Baltimore, Nathalie Bjorn, Lucy Bronze, Temwa Chawinga, Diani Kadidiatou, Melchie Dumornay, Lindsey Heaps, Lauren James, Chloe Kelly, Ewa Pajor, Alessia Russo y Leah Williamson.

La votación, que se llevará a cabo mediante una aplicación específica, comienza este jueves y finaliza el 28 de noviembre. "Cada uno de los cuatro grupos de votantes tiene el mismo peso electoral, independientemente del número de votantes que lo integren (es decir, los votos de los entrenadores, de los capitanes, de los periodistas especializados y de los aficionados representarán respectivamente un 25% del total, independientemente del número de votantes en cada uno)", dice la FIFA en un comunicado.

Además, en el premio a la 'Mejor guardameta' aparece otra española como candidata a ser premiada, la portera del FC Barcelona y la selección Cata Coll, igualmente subcampeona de Europa y campeona con el cuadro azulgrana de Liga, Copa y Supercopa. Dentro de la categoría de mejor entrenador en el fútbol femenino está el español Jonatan Giráldez, subcampeón de liga con el Washington Spirit, y actualmente dirigiendo al Olympique Lyonnais.